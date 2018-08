Meghan s komercialno družbo na skrivnem potovanju v Torontu

Vojvodinja Susseška se je odločila za manjši premor od kraljevih obveznosti in s komercialno letalsko družbo na skrivaj odletela v Toronto, kjer je čas preživela z najboljšo prijateljico Jessico Mulroney.

Kot poroča ameriški tabloid People, je šlo za tridnevni oddih, na katerega se je odpravila z letalsko družbo Air Canada. "Meghan je tri dni preživela na domu Jessice in njenega moža Bena v Torontu," so poročali na ABC News in dodali, da sta prijateljici v treh dneh nadomestili zadnje mesece, skupaj sta kuhali in se seveda igrali z Jessicinimi otroki, ki imajo Meghan zelo radi.

Njena 7-letna dvojčka Brian in John sta sodelovala tudi na poroki princa Harryja in Meghan Markle 19. maja, posebno vlogo pa je imela tudi njena 4-letna hčerka Ivy.

Meghan pa je, medtem ko je bila v Torontu, čas preživljala tudi z nekaterimi drugimi prijateljicami. "En večer sta se odpravili v mesto in se srečali še z nekaterimi njenimi drugimi prijateljicami."

Prijateljici sta se sicer spoznali, ko se je Meghan leta 2011 preselila v Toronto zaradi snemanja televizijske serije Nepremagljivi dvojec. Od takrat naprej se je za večino modnih vprašanj obračala ravno na Mulroneyjevo, ki je poskrbela za kar nekaj njenih znamenitih zunanjih podob.

Po kratkem oddihu se je Marklova vrnila v London, kjer si je s princem Harryjem ogledala posebno projekcijo muzikala Hamilton, v sklopu katerega so zbirali denar za Harryjevo dobrodelno organizacijo Sentebale.

To pa sicer ni prvič, da so člani britanske kraljeve družine leteli s komercialnimi letalskimi družbami, in ne z zasebnimi letali - Harry in Meghan sta z British Airways letela v Nico, vojvodinja Cambriška se je z omenjeno letalsko družbo odpravila na svoje prvo samostojno kraljevo potovanje na Nizozemsko, tako princa Harryja kot Williama pa so v preteklosti večkrat opazili na krovu letal družb, kot sta Flybe in Ryanair.

