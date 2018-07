Orožje in mamila – Offset, mož raperke Cardi B, spet za zapahi

Obtožen je posedovanja mamil in večje količine orožja

21. julij 2018 ob 14:48

New York - MMC RTV SLO

Raperja Offseta, moža najbolj priljubljene ameriške raperke Cardi B in člana hiphopovske zasedbe Migos, so zaradi posedovanja mamil in orožja aretirali samo nekaj tednov po rojstvu hčerke Kulture Kiari Cephus.

Glasbenika, čigar pravo ime je Kiari Kendrell Cephus, in njegovega telesnega stražarja so policisti v mestu Jonesboro sprva ustavili zaradi nevarne vožnje na večpasovni cesti – raper je pasove zamenjeval prehitro in neprevidno, s tem pa ogrožal druge udeležence v prometu, piše portal ABC.

Ob preiskavi avtomobila so možje v modrem ugotovili, da zvezdnik v avtomobilu prevaža tri pištole in nekaj manj kot 28 gramov marihuane.

Oba moška so nemudoma aretirali, na plačilo varščine in nadaljnje postopke pa še vedno čakata v zaporu Clayton County. Obtožena sta posedovanja mamil in orožja ter nevarne vožnje.

Offset je že stari znanec ameriških policistov. V zaporu je preživel že obdobje med letoma 2013 in 2015, ko so mu zaporno kazen prvič dosodili zaradi posedovanja velikih količin mamil. Že nekaj mesecev po izpustu se je vrnil za zapahe – drugič je sedel osem mesecev, trenutno pa je na petletnem pogojnem izpustu.

Offsetov četrti otrok

Novico o rojstvu deklice z imenom Kulture Kiari Cephus je 25-letna raperka Cardi B na začetku meseca z javnostjo delila dva tedna po tem, ko je razkrila, da sta se z raperjem skrivaj poročila septembra lani. Novorojenka je njun prvi skupni otrok, Offset pa ima še tri otroke iz prejšnjih razmerij.

K. Ši.