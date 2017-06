Po dolgem času samski Jon Hamm: "Zelo težko je. Prav bedno je."

Nove romance gotovo ne bo iskal na spletu

3. junij 2017 ob 10:45

Los Angeles - MMC RTV SLO

Jon Hamm, nekdanji zvezdnik Oglaševalcev, je iskreno spregovoril o tem, kako težko je biti sam po koncu dolgoletne zveze. Morda se mu obeta romanca s Kate Beckinsale?

46-letni Hamm, ki že dobro leto in pol spada med najbolj zaželene hollywoodske samce, je v pogovoru za revijo InStyle razkril, da mu po razhodu s scenaristko in režiserko Jennifer Westfeldt, s katero sta bila skupaj kar 18 let, ni bilo lahko: "Težko je, težko je biti samski po tem, ko si bil tako dolgo v zvezi. Zelo težko je. Prav bedno je."

"Bolj mama kot ljubimka"

Jon in Jennifer sta šla vsak svojo pot septembra 2015, takrat sta v izjavi za tabloid People zapisala, da "bosta še naprej podpirala drug drugega na vse mogoče načine". O težavah v njuni zvezi se je govorilo že mesece prej, med drugim tudi zato, ker se je Hamm znašel na zdravljenju odvisnosti od alkohola, med katerim mu je Westfeldtova po njegovih besedah stala ob strani.

Ko sta se razšla, so viri blizu para omenjenemu tabloidu povedali, da je bila Jen Jonu "bolj menedžerka ali mama kot dekle". In čeprav naj bi ga "imela na kratki vrvici", je tudi skrbela zanj in mu pomagala v težkih časih, saj je, tako dobro obveščeni, igralec, ki je oba starša izgubil še pred koncem študija, "potreboval materinski lik v svojem življenju".

"Vsekakor imam težave"

Za InStyle je Hamm spregovoril tudi o svojih demonih: "Vsekakor imam težave, tega ne gre zanikati. Ravno včeraj sem govoril s svojo terapevtko in bila je na novo šokirana nad nečim, kar sem ji že povedal ... Zgodba mojega življenja ni ravno čludovita. Ko izgubiš mamo pri devetih in očeta pri 20, odtlej pa prenočuješ na kavčih po kleteh ... Vsekakor obstaja različica te osebe, ki ne izide iz vsega skupaj s takim uspehom kot jaz."

Morda se je prav zato Hamm tako uspešno prelevil v Dona Draperja, na videz popolnega kreativnega direktorja v oglaševalski agenciji z Avenije Madison z na videz popolno družino, v resnici pa moža s temačno preteklostjo in serijskega ženskarja s hudimi duševnimi stiskami. V InStylu pa je v nasprotju z vedno "poštirkanim" Draperjem Hamm poziral v sproščenih oblačilih in povedal, da so mu všeč ženske s stilom.

"Flirt" s Kate

Mednje gotovo spada tudi britanska igralka Kate Beckinsale, s katero naj bi se spogledoval pred dnevi. Iskrica je, kot so poročali pri Page Six, preskočila na premieri njegovega novega filma Baby Driver. Še posebej so mediji zastrigli z ušesi zato, ker je Kate, tako kot Jon, po dolgem času spet samska: od drugega moža Lena Wisemana se je po 13 letih oktobra lani ločila. Beckinsalova ima iz prvega zakona z igralcem Michaelom Sheenom 16-letno hčer Lily.

Za konec je Jon spregovoril še o svoji odsotnosti z družbenih omrežjih, saj, kot pravi, "smisel življenja ni v tem, da si natakneš pasja ušesa in to pokažeš vsem na spletu", tovrstne objave je primerjal s samozadovoljevanjem: "Nimajo drugega smisla razen trenutne zadovoljitve." Namesto "visenja" na spletu raje igra bejzbol ali hodi v gledališče, kjer ga od ganjenosti pogosto premagajo solze. Po tem opisu mu novih ženitnih ponudb gotovo ne bo manjkalo ...

A. K.