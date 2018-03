Tri sestre K in njihove tri hčerke - tudi Khloe pričakuje deklico

Ime se bo najverjetneje začelo s črko T (ali pa K)

5. marec 2018 ob 08:52

Los Angeles - MMC RTV SLO

Tudi tretji otrok, ki se bo vsak čas rodil v rodbino Kardashian, bo deklica, je razkrila Khloe Kardashian, ki otroka pričakuje s košarkarjem Tristanom Thompsonom.

33-letna zvezdnica resničnostne oddaje je v nedeljski (vnaprej posneti) epizodi serije Keeping Up with the Kardashians razkrila, da bo po sestrah Kim, ki je v tretje mama postala s pomočjo nadomestne matere, in Kylie, ki je nosečnost potrdila šele, ko je oznanila, da je na začetku februarja rodila Stormi, tudi ona dobila hčerko.

Zvesti gledalci serije so tako videli, da je Khloe med potovanjem v družbi sester Kourtney in Kim prejela klic mlajše polsestre Kylie, ki ji je prenesla sporočilo zdravnika - da je otrok, ki raste pod njenim srcem, ženskega spola. "Sploh se ne počutim tako, kot da bom dobila deklico," se je na novico z namrgodenim obrazom odzvala Khloe in dodala, da je "kar malo v šoku".

Prepričana je bila, da nosi dečka

Starejša sestra Kim, ki je nedavno mama drugi hčerki Chicago, jo je skušala potolažiti in ji razložila, da se je podobno počutila tudi sama, ko je bila noseča s prvorojenko North: "Jokala sem, ko sem izvedela, da bo dekle." Khloe je pozneje pojasnila, da je bila popolnoma prepričana, da bo njen otrok moškega spola. "Ko se enkrat odločiš in sprejmeš to, katerega spola bo tvoj otrok - vsi so mi namreč govorili, da v resnici točno veš, kaj bo -, potem pa ugotoviš, da bo nekaj povsem drugega, je to velik šok. Res sem bila prepričana, da nosim fanta," je še dejala.

Ob predvajanju epizode se je Khloe oglasila tudi v živo in na Twitterju poudarila, da so imeli veliko vlogo pri njenem (pretiranem) odzivu na novico nosečniški hormoni. "Zdaj se zelo veselim, da bo moja hči imela dve najboljši prijateljici za vedno v Chicago in Stormi," je še zapisala na Twitterju, pozneje pa razkrila še, da razmišlja o tem, da bi hčerki izbrala ime, ki se začne s črko T, "možnost pa je tudi črka K". S črko T se namreč začneta ime in priimek njenega partnerja, košarkarja NBA-moštva Cleveland Cavaliers, Tristana Thompsona.

Govorice, da bodo vse tri sestre rodile v razmiku nekaj mesecev in da se bo vsem trem rodila hčerka, so se sicer pojavljale že več mesecev. Khloe je svojo nosečnost potrdila sredi decembra na spletnem družbenem omrežju Instagram.

Congratulations! Everyone says you feel what you’re having and I felt like I was having a boy LOL it’s a complete scam that you feel that you’re having LOL only God knows what he’s doing https://t.co/wAdp5VPtSW — Khloé (@khloekardashian) March 5, 2018

I am now so excited my daughter will have forever best friends with Chicago and Stormi!! God is great!!! Thank you Lord for our princess /p>— Khloé (@khloekardashian) March 5, 2018

I think a T but a K is an option as well. That’s as far as I know https://t.co/Rs6zPdI0BT — Khloé (@khloekardashian) March 5, 2018

T. K. B.