Zelje narežemo na rezance. Foto: MMC/Miloš Ojdanić

Zeljna ponev z mesom

Korenčke ostrgamo in narežemo na debele kolobarje

12. december 2017 ob 14:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 50 dag zelja, 30 dag korenja, 1 čebula, 30 dag mletega mesa, 2 žlici olja, 1 pločevinka pelatov (40 dag), sol, poper.

Zelje narežemo na rezance. Korenčke ostrgamo in narežemo na debele kolobarje. Korenje in zelje pet minut kuhamo v osoljenem kropu, odcedimo.

Na olju popražimo nasekljano čebulo, dodamo mleto meso in po nekaj minutah praženja še zelje in korenje. Pražimo vsaj 10 minut, solimo, popramo. Pelate grobo narežemo in stresemo k mesu. Na močnem ognju dušimo še pet minut. Po potrebi dosolimo. Postrežemo s svežo francosko štruco ali krompirjem.