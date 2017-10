Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Christy je bilo eno glavnih modnih imen konec 80. in na začetku 90. let. Foto: Reuters V modnem svetu se o zlorabah, izkoriščanju in nadlegovanju še vedno le šepeta. Foto: Reuters Dodaj v

Christy Turlington: "Modni svet je obkrožen s spolnimi plenilci"

Manekenka začela kampanjo "Moje delo ne bi smelo vključevati zlorab"

19. oktober 2017 ob 12:47

London - MMC RTV SLO

Christy Turlington, ki velja za eno prvih supermanekenk na svetu, je v odzivu na škandal, ki spremlja filmskega producenta Harveyja Weinsteina, dejala, da je tudi modna industrija "obkrožena s spolnimi plenilci".

Danes 48-letna ameriška lepotica je zaslovela v zgodnjih 90. letih, ko se je nje, Naomi Campbell in Linde Evangeliste prijel vzdevek "Trojica", saj so bile hkrati na vrhuncu slave. Turlingtonova je v pogovoru za modno revijo Women’s Wear Daily zatrdila, da sama k sreči nikoli ni bila žrtev spolnih zlorab, da pa so mlada dekleta in fantje pogosto na milost in nemilost prepuščeni "strašljivim ljudem".

Izkoriščajo zavrnitve in osamljenost

"Zatrdim lahko, da so v modnem svetu razširjeni tako zlorabe kot spolno nadlegovanje, vsi, ki so vpleteni v to delo, pa dogajanje že vrsto let tolerirajo. Okoli manekenk krožijo plenilci, ki izrabljajo šibkost deklet, ki se iz dneva v dan soočajo z zavrnitvami in osamljenostjo. Prepričana sem, da se je čisto vsaka manekenka že srečala z njimi." Dodala je, da je sama imela srečo, ker jo je že od prvih modnih korakov naprej spremljala in varovala mama. "Kljub temu pa pogosto nisem mogla verjeti, komu so me prepustili, ko sem stopila iz letala. Bila sem še najstnica, prvič sem spoznavala Milano, Pariz in London, modna agencija pa je poslala kakšnega plejboja, ob katerem se mi je koža kar naježila, da poskrbi zame. Če bi takrat imela znanje in izkušnje, ki jih imam danes, in bi vedela, kako ti moški razmišljajo in se vedejo, bi sem jim znala bolje upreti."

Marchesa na črnem seznamu

Obtožbe o spolnih zlorabah, povezanih z Weinsteinom, so se sicer dotaknile tudi modnega sveta, saj je bil padli bogataš pogost gost modnih revij uglednih znamk, poleg tega pa je še vedno poročen z Georgino Chapman, soustanoviteljico priznane modne hiše Marchesa, ki pogosto oblači največje svetovne zvezdnice. Chapmanova je takoj po razkritju njegovih zlorab napovedala ločitev, a njeno podjetje se je kljub temu znašlo na "črnem seznamu", saj zvezdnice skrbi, da bi to, da so se oblekle v kreacije Marchese, lahko pomenilo, da podpirajo Weinsteina in njegova dejanja.

Modni svet seveda že predtem ni bil ravnodušen do takšnega in drugačnega izkoriščanja deklet (in fantov), ki so pripravljene za uspeh narediti marsikaj. Leta 2014 je več manekenk obtožilo priznanega modnega fotografa Terryja Richardsona, da jih je spolno zlorabljal, a sam je obtožbe zavrnil in mirno nadaljeval svoje delo. "Terry je umetnik, ki je znan po tem, da pri svojem delu spolnost pokaže zelo nazorno. A vsi njegovi modeli so v to privolili," je takrat dejal njegov predstavnik.

Znana manekenka Cameron Russell pa je šla v preteklih dneh še korak dlje in na družbenih omrežjih začela kampanjo #MyJobShouldNotIncludeAbuse (Moje delo ne bi smelo vključevati zlorab), s katero želi opogumiti manekenke, da spregovorijo o spolnem nadlegovanju. V enem tednu se ji je javilo 79 deklet, 30-letna Russllova, ki je delala tudi za Prado, Chanel in Victoria's Secret, pa je obljubila, da se je že povezala z odvetniki. Russllova je dejala: "Ne govorimo o enem, petih ali 20 moških. Govorimo o kulturi spolnega izkoriščanja, ki se mora končati."

