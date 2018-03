Foto: Melania z zeleno toaleto pritegnila poglede v Beli hiši

Bela hiša se je poklonila irskemu prazniku

16. marec 2018 ob 15:58

Washington - MMC RTV SLO

Dan pred irskim praznikom dnevom svetega Patrika so se zavetniku Irske poklonili tudi v Beli hiši, kjer so priredili sprejem, udeležil se ga je tudi irski premier Leo Varadkar.

Ob dnevu svetega Patrika se ves svet odene v zeleno, saj je sveti Patrik prispodobo svete trojice vedno razlagal z zeleno triperesno deteljico.

Tudi na druženju v Beli hiši so tako sledili tradiciji, izbrali so nekaj zelenega, največ pogledov pa je s toaleto zelene barve in leopardjim potiskom pritegnila ameriška prva dama.

Melania, ki postaja prava modna ikona, je izbrala obleko mladega newyorškega oblikovalca Brandona Maxwella, ki skrbi tudi za videz pevske zvezdnice Lady Gaga. Tudi čevlji Trumpove so imeli živalski potisk. Zeleno toaleto je oblekla tudi žena ameriškega podpredsednika Mikea Pencea.

Tako irski premier kot ameriški predsednik in podpredsednik so si dogodku primerno nadeli kravate zelene barve.

Irci 17. marca po vsem svetu praznujejo dan svetega Patrika. Leta 461 je namreč na ta dan umrl zavetnik Irske sveti Patrik, ki je bil krščanski misijonar.

Ob tem dnevu v mestih po vsem svetu prirejajo velike parade – prvo so organizirali v Bostonu leta 1941, največjo pa vsako leto priredijo v New Yorku, saj jo običajno obiščeta približno dva milijona ljudi, nastopa pa več kot 150.000 udeležencev.

Patrikova vloga zavetnika se je utrdila šele po njegovi smrti, in sicer v osmem stoletju. Na Irskem je dan svetega Patrika še danes državni praznik, velika praznovanja pa prirejajo tudi v Kanadi, ZDA, Veliki Britaniji, Avstraliji in Novi Zelandiji.

D. S.