Foto: "Moda je svet, mnogo globlji od oblek, pričesk in ličenja"

Tretja podelitev modnih nagrad InStyle Awards

24. oktober 2017 ob 12:19

Los Angeles - MMC RTV SLO

"Moda je ustvarila svet, ki je mnogo globlji od oblek, las in ličenja. Ustvarili smo oder za prikazovanje različnih tipov lepote," je na podelitvi modnih nagrad InStyle Awards dejala ena izmed nagrajenk, igralka Zendaya.

Na podelitvi nagrad v Los Angelesu je bila rdeča nit dogodka moč žensk. Čeprav spolni škandali filmskega producenta Harveyja Weinsteina, o katerih že tri tedne govori ves Hollywood, niso bili omenjeni, je mnogo nagrajenk v svojih govorih izjavilo, naj se ženske ne skrivajo, ampak naj samozavestno stopajo po svoji poti in pokažejo svetu, iz kakšnega testa so.

Nagrado za modno ikono leta je prejela igralka Cate Blanchett, ki je dejala, da so zanjo prave ikone tiste ženske, "ki so do skrajnosti zveste same sebi in se zato nikomur ne opravičujejo". "Gre za ženske, ki oblečejo točno tisto, kar si zaželijo, kadar si zaželijo in na kakršen koli način želijo."

Za novo modno zvezdo so nagradili igralko Elle Fanning, najboljši oblikovalec leta je postal Pierpaolo Piccioli, igralka Demi Lovato pa je bila nagrajena za svojo pomoč družbi. "Najpomembnejše je, da nismo tiho, ampak da svoje izkušnje delimo z drugimi ljudmi. S tem najbolj pomagamo drug drugemu," je dejala v zahvalnem govoru.

Modne izbire zvezdnic za podelitev nagrad InStyle Awards si oglejte spodaj.

