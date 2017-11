Foto: Pri Elle nagradili Andreja Škufco, Taro Zupančič in Staneta Jerka

Zbralo se je veliko znanih obrazov

14. november 2017 ob 09:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na prireditvi Elle Style Awards je nagrado za življenjsko delo prejel legendarni fotograf Stane Jerko, ki še danes, pri 80 letih, fotografira. Nagrade so sicer podelili v sedmih kategorijah.

Na prireditvi, ki jo prireja revija Elle in je potekala v Unionski dvorani v Ljubljani, so se poklonili najboljšim ustvarjalnim dosežkom in slogu na slovenskem modnem področju. Vrhunec dogodka, ki ga je povezovala igralka Pia Zemljič, je bila nagrada Elle za življenjsko delo. "Stane Jerko je v slovenskem prostoru s svojim delovanjem oral ledino in pustil nepozaben pečat. Njegove fotografije nam pripovedujejo na tisoče zgodb iz sveta mode in ovekovečujejo marsikatero našo znano osebnost. Vedno nadvse profesionalen kavalir stare šole je z modnimi pa tudi drugimi fotografijami desetletja polnil tako rekoč vse vidnejše tiskane medije. Delo, s katerim si je vse življenje služil kruh, pa še danes, ko je dopolnil 80 let, ostaja njegova prva dejavnost," so zapisali v obrazložitvi nagrade.

Med nominirance so se uvrstili tisti posamezniki, katerih življenjski slog je v navdih in katerih ustvarjalnost je brez meja, so pojasnili v uredništvu revije. Nagrado za najboljšega modnega oblikovalca so podelili Petru Movrinu, ki s "svojim unikatnim in vizionarskim oblikovanjem, prepletenim s tradicijo, glamurjem in grobostjo nikogar ne pusti ravnodušnega".



Nominiranke v kategoriji Elle ženska so bile Sanja Nešković Peršin, Larisa Stojanovič in Ana Roš. Priznanje je prejela baletna plesalka, koreografinja in performerka Sanja Nešković Peršin, ki je leta 2014 postala prva dama ljubljanskega baleta ter vanj vpeljala svež in sodoben pogled na klasični balet. V kategoriji Elle moški so izbirali med tremi imeni - Davidom Urankarjem, Andrejem Škufco in Andrejem Mercino. Nagradili so "večno eleganco, moško očarljivost, samozavest in karizmatičnost" Andreja Škufce, štirikratnega svetovnega prvaka v standardnih in latinskoameriških plesih, ki je z ljubeznijo do plesa odločno oblikoval svojo življenjsko pot.

"Vilinska" Tara in mladi up Maja

V kategoriji Elle medijski obraz je "vilinska" Tara Zupančič, ki "navdušuje z močno prezenco, neizčrpno energijo, ustvarjalnim potencialom in slogom" premagala Ajdo Smrekar in Nino Pušlar. Med mladimi talenti je pozornost uredništva vzbudila Maja Leskovšek, obetavna modna oblikovalka, ki je oktobra letos začela študij na prestižnem magistrskem programu MA Fashion na fakulteti Central Saint Martins v Londonu, v kategoriji Elle dekor pa je nagrado za vrhunske oblike prejela blagovna znamka Pikka, ki sta jo ustanovila arhitekta biroja Raketa, Katjuša Kranjc Kuhar in Rok Kuhar.

Dogodka so se udeležili tudi: lastnik in predsednik uprave Adria Media Ljubljana Tomaž Drozg, modna voditeljica Lorella Flego, voditelj David Urankar, pevec Tomi Meglič, modna oblikovalka Nina Šušnjara, igralec Miha Rodman in mnogi drugi znani obrazi. Za glasbeno zabavo sta poskrbela Magnifico in skupina The Frajlice.

Utrinke s prireditve si lahko ogledate v galeriji.

A. P. J., foto: Aleksandra Saša Prelesnik in Primož Predalič