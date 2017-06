Beckerju v težkih časih na pomoč priskočil Đoković

O možnih rešitvah se bosta pogovorila v Wimbledonu

27. junij 2017 ob 17:50,

zadnji poseg: 27. junij 2017 ob 18:19

London - MMC RTV SLO

Nekdanji uspešni igralec tenisa Boris Becker se je znašel v finančnih težavah in je na angleškem sodišču razglasil bankrot, zdaj pa mu je pomoč ponudil njegov nekdanji varovanec Novak Đoković.

"Takoj ko sem slišal za razsodbo, sem poklical Beckerja in mu dal vedeti, da sem mu na razpolago," je za nemški portal Welt povedal Srb. Po navajanju tujih medijev se bosta Đoković in Becker sestala na turnirju v Wimbledonu in se tam pogovorila o možnih rešitvah iz zagate, v kateri se je znašel Nemec.

Đoković in Becker sta stara znanca, tri sezone pa sta sodelovala tudi profesionalno, saj je bil Becker Đokovićev trener. Po njuni prekinitvi sodelovanja so se pojavile govorice, da sta v zelo slabih odnosih, a Srb je s svojo zadnjo gesto dokazal, da si še vedno stojita ob strani in podpirata drug drugega. "Vedno sem tu za Borisa, rad ga imam kot človeka. Rekel sem mu, da lahko vedno računa name," je še povedal Đoković, ki na lestvici ATP trenutno zaseda četrto mesto.

Dolg se 49-letnemu Nemcu nabira zadnji dve leti, zdaj pa je angleško sodišče ugotovilo, da vsote ni več zmožen odplačati. Zahtevo po bankrotu je vložila zasebna banka Arbuthnot Latham & Co, saj Becker ni poravnal posojila vse od leta 2015.

M. Z.