Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Brezpilotni letalniki so nova pridobitev reševalcev iz vode v Novem Južnem Walesu. (Fotografija je simbolična.) Foto: Reuters Dodaj v

Brezpilotni letalnik rešil življenji dveh avstralskih najstnikov

Napravo za reševanje so uporabili prvič

20. januar 2018 ob 21:03

Sydney - MMC RTV SLO

Dva najstnika sta zašla v težave na obali Lennox Head, ki je del zvezne države Novi Južni Wales v Avstraliji. Na koncu pa so ju reševalci rešili s pomočjo brezpilotnega letalnika.

Težave mladoletnikov dobrih 700 metrov stran od obale je opazil naključni sprehajalec na plaži. Nemudoma je poklical na pomoč reševalce iz vode, ki so poslali brezpilotni letalnik na pomoč. Ta je do fantov pripeljal napihljivo blazino, s pomočjo katere je par prišel varno do obale.

Namestnik premiera zvezne države Novi Južni Wales John Barilaro je po poročanju britanskega BBC-ja označil reševanje za zgodovinsko. "Nikoli prej ni bil brezpilotni letalnik opremljen s plavajočim pripomočkom za reševanje plavalcev," je dejal.

Napravo je upravljal namestnik reševalcev iz vode Jai Sheridan. Izkušnjo je na koncu opisal za "neresnično". "Mali Ripper UAV se je nedvomno dokazal. Gre za neverjetni učinkoviti del opreme za reševanje iz vode in sam užitek ga je upravljati," je dejal Sheridan za časopis Sydney Morning Herald.

Sheridan je ob tem še dodal, da je brezpilotni letalnik v dobri minuti ali dveh prišel na kraj reševanja in spustil varnostno blazino. Hkrati pa je kamera na njem posnela cel postopek reševanja.

Zvezna država Novi Južni Wales je investirala okoli 280.000 evrov v nakup serije brezpilotnih letalnikov, ki imajo različne funkcije. Nekateri zaznavajo morske pse, drugi nosijo plavajoče blazine, spet tretje pa uporabljajo za sprožanje alarmov.

K. K.