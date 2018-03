Čez lužo 600 novih pametnih križišč

Povezava med avtomobili in infrastrukturo

18. marec 2018 ob 14:51

Zvezno okrožje Kolumbija - MMC RTV SLO

Več kot 600 križišč v ameriškem zveznem okrožju Kolumbija že premore pametno tehnologijo, ki omogoča povezavo med prometno infrastrukturo ter Audijevim sistemom za komunikacijo med vozilom in infrastrukturo (V2I).

Pred približno dvema letoma smo pisali, da lahko nekateri Audijevi modeli v Las Vegasu komunicirajo s prometno infrastrukturo, natančneje s semaforji, in vozniku posredujejo informacijo o času do prižiga zelene luči. Zdaj je ta funkcija na voljo tudi v glavnem mestu Združenih držav Amerike. Gre za storitev “Time-to-green” – čas do zelene luči na semaforju, ki je na voljo za nekatere Audijeve modele letnikov 2017 in 2018.

Županja zveznega okrožja Kolumbija Muriel Bowster je povedala, da gre za zelo pomembno inovacijo za doseganje ciljev v okviru varnostnega prometnega programa Vision Zero. Sistem bodo nadgrajevali, veselijo pa se tudi novih sodelovanj, ki bodo prispevala k ustvarjanju varnejšega in pametnejšega mesta.

Prvi mož Audija v Ameriki, Scott Koegh, je ob tem povedal, da tehnologija, ki omogoča povezavo med vozilom in infrastrukturo, zmanjšuje stres pri voznikih in predstavlja bistven napredek v avtomobilski industriji.

Čas do zelene luči

Funkcija time to green kot del storitev Audi connect Prime deluje na podlagi podatkov, ki jih v realnem času sprejema od sistema za upravljanje semaforjev prek sistema za prenos podatkov 4G LTE v avtomobilu. Sistem Traffic Light information (TLI) s storitvijo Time-To-Green ob prižgani redeči luči na semaforju vozniku sporoči, koliko časa bo moral čakati do prižiga zelene. To opozorilo se lahko prikaže na instrumentni plošči ali celo s projekcijo na vetrobranskem steklu, če je avtomobil opremljen s tem sistemom.

V prihodnosti bo tehnologija V2I omogočala še več naprednih funkcij, ki bodo lahko delovale v kombinaciji s sistemi za samodejni izklop in ponovni zagon motorja v avtomobilih in bodo s pomočjo navigacije omogočale izbiro bolj optimalne poti s ciljem zmanjševanja gostote prometa in povečanja pretočnosti.

Martin Macarol