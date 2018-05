Čez lužo kamere za vzvratno vožnjo po novem obvezne za vse nove avtomobile

Varnostni in asistenčni pripomočki

17. maj 2018 ob 14:24

Washington - MMC RTV SLO

Kamere za vzvratno vožnjo pri novih avtomobilih niso več nobena posebnost, v Združenih državah Amerike pa bodo po novem morale biti serijsko vgrajene v vseh novih avtomobilih.

Voznikom pri parkiranju že več let pomagajo različni pripomočki. Ultrazvočnim tipalom so se v zadnjem času pridružile kamere, ki postajajo vse naprednejše in močno lajšajo življenje voznikov in voznic.

Tudi pri nas je z njimi opremljenih vse več avtomobilov, a v Združenih državah Amerike so šli še dlje in pred kratkim uveljavili zakon, po katerem bodo morali biti s kamero za vzvratno vožnjo opremljeni prav vsi novi avtomobili. S tem ukrepom želijo povečati varnost udeležencev v prometu. Po podatkih, ki jih je navedel CNBC, čez lužo namreč zaradi trkov ob vzvratni vožnji na leto umre 100 otrok in 200 odraslih. Žal za zdaj nič ne kaže, da bi lahko takšen zakon v bližnji prihodnosti sprejeli tudi v Evropi.

Zato pa proizvajalci predstavljajo vse naprednejše sisteme. Skoraj vsi za svoje najnovejše modele poleg enojnih kamer za vzvratno vožnjo (navadno za doplačilo) ponujajo sisteme, ki ustvarijo sliko dogajanja okoli vozila. Kameri na zadku tako dodajo eno na masko ter po eno na vsako vzvratno ogledalo. Sistem obdela zajem slike štirih širokokotnih kamer ter ustvari peto sliko s prikazom avtomobila in okolice s ptičje perspektive. Še bolj napredni sistemi pa ustvarijo celo tridimenzionalni pogled v slogu videoiger.

Za pogled "okoli vogala"

Omeniti velja tudi kamero, ki jo je Ford uvedel z novim focusom. Ta bo nedvomno prispevala k večji varnosti, obenem pa bo lajšala življenje voznikov in voznic, saj bodo lahko z njeno pomočjo videli "okoli vogala". Gre za kamero, ki je nameščena tik nad registrsko tablico in voznikom omogoča, da opazijo mimoidoče pešce, kolesarje in druga vozila. Ta ima namreč 180-stopinjski zorni kot, pri nadzoru območja za vozilom pa ji pomagajo še radarska tipala. Če se voznik ne odzove na opozorila, sistem samodejno zavira in s tem prepreči trk.

Martin Macarol