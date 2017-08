"Chris Cornell in Chester Bennington sta bila vse prej kot strahopetna"

Pevec zasedbe Slipknot Corey Taylor se je ostro odzval na kritike, ki so Chrisa Cornella in Chestra Benningtona po tem, ko sta življenje končala s samomorom, označili za strahopetne.

S tem se je nanašal predvsem na izjavo kitarista skupine Korn Briana Welcha, ki je zapisal, da je Bennington strahopetec, saj je za seboj pustil veliko družino, in da je zelo slab vzor za svoje oboževalce.

"Če rečemo, da so strahopetci, na celotno situacijo gledamo zelo nezrelo," je Taylor pojasnil za Loudwire. "Je pa to najbolj preprost način, saj se nam potem ni treba soočiti z resnostjo te težave. Preprosto je na nekoga prilepiti tovrstno nalepko, nato pa se obrniti stran in se pretvarjati, da je vseeno, saj to ni nekaj, kar se je zgodilo tudi nam osebno."

Ob tem poudarja, da so ljudje, ki se spopadajo z depresijo, skoraj ves čas v bolečinah. "Bolečina pride in gre, a včasih se je iz nje res težko izkopati."

Ravno tako zanika dejstvo, da sta bila samomora obeh znanih glasbenikov le vprašanje časa. "Zelo jezen sem bil, ko sem to prebral. Zato se želim javno izpostaviti in poudariti, da je to nekaj čisto napačnega. Samomor nikoli ni vnaprej odločen zaključek. Če ste takšnega mnenja, je to le dokaz, da ne poslušate ljudi okrog sebe."

Glasbenik se je tudi sam spoprijemal z duševnimi težavami, zato se mu zdi pomembno, da se zavedamo vseh možnosti, ki so na voljo. "Včasih potrebujemo le nekoga, ki nas je pripravljen poslušati. Niste strahopetci, niste sami. Najdite pomoč, ki jo potrebujete, saj je vedno dosegljiva."

