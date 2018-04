Chris Pratt: Ločitveni postopek je grozen

Igralec iskreno spregovoril o ločitvi

18. april 2018 ob 21:23

Los Angeles - MMC RTV SLO

38-letni Chris Pratt je šele zdaj javno priznal, da je ločitev od 40-letne Anne Faris, s katero sta veljala za enega najpopolnejših hollywoodskih parov in sta z novico o ločitvi tudi številne šokirala, vse prej kot lahka.

Zvezdnik filmov Varuhi galaksije je prvič po oznanitvi ločitve o njej tudi javno spregovoril. Na vprašanje Entertainment Weeklyja, kako se spoprijema z ločitvijo od žene, s katero sta bila poročena osem let, je iskreno odgovoril, da "je ločitev preprosto grozna".

"A vseeno imava čudovitega otroka, ki ga imava neizmerno rada. Trudiva se, da bi našla skupno pot in hkrati ostala prijatelja. Ni idealno, a vseeno imam občutek, da sva sprejela pravilno odločitev in se oba počutiva bolje," pa je dodal o samem ločitvenem postopku in o tem, kako skušata skupno pot zaradi 5-letnega sina Jacka končati na čim bolj miren način.

Čeprav se je on do zdaj pogovorom o tem vztrajno izogibal, pa je Farisova že pred časom dejala, da se je zaradi ločitve začela spraševati o bistvu poroke in samega zakona. "Moram ugotoviti, v čem je bistvo. Je varno za otroke? Je dandanes poroka zgolj še konvencija? Se poročiš, da bi drugi bolj spoštovali tvoje razmerje? Sama sploh več ne vem, katera izmed trditev drži. Poroka se na začetku zdi nekaj tako preprostega, potem pa se stvari zelo zapletejo."

Igralca sta sicer avgusta lani na družbenih omrežjih sporočila, da končujeta skupno pot. "Žalostno sporočava, da se razhajava. Dolgo sva se zelo trudila in res sva razočarana. Najin sin ima dva starša, ki ga imata zelo rada in v njegovo dobro želiva zadevo ohraniti kar se da zasebno. Še vedno se imava rada, vedno bova cenila preživet skupni čas in še naprej se bova globoko spoštovala."

P. B.