"Čipsokalipsa" na Novi Zelandiji - ni krompirja, ni čipsa

Do božičnih praznikov naj bi imeli na mizi nov krompir

17. oktober 2017 ob 08:32

Auckland - MMC RTV SLO

"Čipsokalipsa" ali "krompirgedon" - s tako dramatičnimi besedami na Novi Zelandiji mediji opisujejo zmanjšane zaloge čipsa na policah trgovin, ki jih je povzročila slaba letina krompirja.

"Kupci, pozor! Zaradi pomanjkanja krompirja na nacionalni ravni ne moremo zagotoviti redne dobave čipsa. Kriza bo verjetno trajala vse do novega leta. Za nevšečnosti se vam opravičujemo." Takšni napisi visijo v vse več novozelandskih trgovinah.

Na severni in južni polobli so letni časi obrnjeni, tako da imajo "tam spodaj" zdaj pomlad. Ker je bila zima zelo deževna, je to močno prizadelo letino krompirja, posledično so se tudi cene te dobrine dvignile. V nekaterih delih države, posebej na Severnem otoku, so izgubili kar tretjino običajnega pridelka, posebej slaba je letina tiste vrste krompirja, iz katere naredijo največ čipsa.

"Krompir mora dihati"

"Marca je začelo deževati in dež kar ni in ni ponehal. To je tretje najbolj deževno leto od začetka merjenj," je po poročanju BBC-ja opozoril Chris Claridge, vodja združenja Potatoes New Zealand, ki je dodal, da zaradi obilnih padavin pridelek ni dobil sušnih dni, ki jih nujno potrebuje. "Krompir je kot bitje, mora dihati. Ker pa je bil pod vodo, je začel gniti." A zaskrbljene sodržavljane je vseeno pomiril: "Ne skrbite, za božič boste imeli na mizi nov krompir."

Nova Zelandija vsako leto pridela 500.000 ton krompirja in je deveta največja svetovna izvoznica te hrane. Okoli tretjino pridelka namenijo za predelavo in pripravljene izdelke, 250.000 ton ga konča kot pomfrit, iz 75.000 ton pa naredijo čips. Krompir v tej državi sadijo okoli 250 let, na to območje ga je prinesel kapitan Cook, ki je krompir predstavil dvema maorskima poglavarjema, piše Guardian.

A. P. J.