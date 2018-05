Citroënov novi srednje veliki športni terenec končno tudi v Evropi

Citroën C5 aircross

25. maj 2018 ob 15:13

Pariz - MMC RTV SLO

Citroën je pred približno enim letom na Kitajskem predstavil športnega terenca C5 aircross. Zdaj je pokazal še evropsko različico, ki bo prišla na trg proti koncu letošnjega leta.

Novinec v Citroënovi športno-terenski ponudbi sodi v segment C in je – tako kot Peugeotov model 3008 – zasnovan na koncernski platformi EMP2. Kljub tehnični sorodnosti pa avtomobil, ki meri 4,5 metra v dolžino, 1,84 metra v širino ter 1,67 metra v višino, na oblikovni ravni nima čisto nič skupnega s Peugeotovim bratrancem. Označujejo ga namreč poteze Citroënove najnovejše oblikovalske filozofije, pri kateri izstopajo izrazite vodoravne linije na sprednjem delu ter vključuje tudi zračne mehurčke Airbump, ki pa so, tako kot pri prenovljenem C4 cactus, omejeni na spodnji del stranskih vrat.

Tudi v notranjosti prevladujejo pravokotne oblike z zaobljenimi robovi. Namesto klasičnih merilnikov je vgrajen 31,2-centimetrski (12,3-palčni) barvni zaslon, medtem ko je na sredinski konzoli nameščen 20,3-centimetrski (8-palčni) zaslon na dotik za upravljanje multimedijske naprave, ki se razume s sistemi Android Auto, Apple CarPlay in Mirror Link. Ena izmed posebnosti bo široka izbira barvnih kombinacij armaturne plošče, oblog vrat in sedežev na osnovi petih različnih ambientov. V nasprotju s kitajsko izvedbo bo evropska med drugim ponujala tudi nove udobne sprednje sedeže Advanced Comfort, ki so jih Francozi prvič predstavili s prenovljenim C4 cactus.

V drugi vrsti so nameščeni trije posamezni sedeži, ki so med drugim tudi vzdolžno pomični in s tem omogočajo prilagajanje velikosti potniškega prostora ter prtljažnika. Ta tako v osnovni postavitvi meri od 580 do 720 litrov, z zlaganjem naslonov zadnjih sedežev pa njegova prostornina naraste na 1.630 litrov.

V motorni ponudbi bomo sprva našli dva bencinska in dva dizelska agregata, ki jim bo nekoliko pozneje sledil še priključni hibrid. Bencinsko izbiro bosta sestavljala motorja puretech s 96 in 132 kilovati (130 in 180 KM), dizelsko pa blueHDi, prav tako s 96 in 132 kilovati (130 in 180 KM). Poleg ročnega šeststopenjskega menjalnika bo skoraj pri vseh različicah na voljo tudi osemstopenjska avtomatika. Prihodnje leto se bo bencinskim in dizelskim motorjem pridružil še priključni hibrid, ki bo omogočal do 60 kilometrov vožnje le na elektriko. Namesto štirikolesnega pogona bo na voljo sistem grip control, ki prilagaja delovanje sistema ESP za vožnjo po različnih podlagah.

Novi francoski športni terenec bo bogato založen tudi z asistenčnimi sistemi. Med drugim so mu namenili sistem za samodejno zaviranje v sili, prilagodljivi tempomat s funkcijo stop & go ter sistem za vzdrževanje vozila znotraj voznega pasu, s katerim bo zmogel avtonomno vožnjo druge stopnje.

Prodaja evropskega C5 aircross se bo začela predvidoma proti koncu letošnjega leta, nastajal pa bo v tovarni skupine PSA Rennes-La Janais v Franciji.

Martin Macarol