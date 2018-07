Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Mnogi nanje prisegajo zaradi udobnosti. Foto: Pixabay Dodaj v

Crocsi z visoko peto obnoreli svet

Prodajna uspešnica

18. julij 2018 ob 08:44

Denver - MMC RTV SLO

Skoraj vsakdo ima doma par crocsov, ali pa pozna nekoga, ki prisega nanje. Predvsem te bo razveselila novica, da so na tržišče prišli crocsi z visoko peto.

Kljub svoji nenavadni obliki in vpadljivim barvam so crocsi mnogim dvomljivcem s svojim neverjetnim uspehom zaprli usta. Postali so prodajna uspešnica, podjetje pa na tržišče pošiljajo več različnih modelov. Zdaj so se odločili, da oboževalce razveselijo še s crocsi z visoko peto.

Na prvi pogled se zdijo vse prej kot udobni, a znamka, ki je postala priljubljena tudi po zaslugi svoje udobnosti, trdi, da visoka peta ni ovira za lahek korak.

Prodajna uspešnica

Sicer crocsi z visoko peto že obstajajo, a je bila ta do zdaj polna in ne zelo visoka, tokrat pa so se odločili za drznejši videz. Odločitev se jim je obrestovala, saj so čevlji, ki so se prodajali za 47 evrov, na uradni strani že razprodani, še vedno pa jih je mogoče kupiti na Amazonu, kjer so prodajalci zavohali priložnost za dober posel in priljubljeni model prodajajo za neverjetnih 191 evrov.

Sicer pa je priljubljenost crocsov leta 2017 izkoristila tudi modna znamka Balenciaga, ki je v sodelovanju s podjetjem na tržišče poslala crocse z 12-centimetrsko platformo. Ti so bili razprodani, še preden so prišli na tržišče, saj so jih, čeprav so stali 550 evrov, oboževalci pokupili v predprodaji, še poroča Independent.

There are so many sad things going on in the world right now. We didn’t need to add high heel crocs to the list. #crocs pic.twitter.com/8PdWE15YaC — StilettoNinja (@bonheurchasse) July 12, 2018

Sa. J.