Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Britanski zvezdnik Ed Sheeran veliko prispeva k statistiki vse bolj 'temačnih' skladb. Foto: Reuters Dodaj v

Današnje poppesmi so bolj zamorjene kot tiste izpred 30 let

Več uspešnic so zapele pevke kot pevci

16. maj 2018 ob 09:05

Los Angeles - MMC RTV SLO

Današnja popglasba je mnogo bolj depresivna in žalostna, kot je bila pred 30 leti. Povedano drugače - poskočne pesmi zasedb Wham! in Duran Duran so se umaknile baladam Adele in Eda Sheerana.

To je glavna ugotovitev raziskovalcev kalifornijske univerze, ki so proučili več kot pol milijona skladb, izdanih v Veliki Britaniji od leta 1985 do leta 2015.

Cilj je bil ugotoviti, kako se izdane pesmi z leti spreminjajo. V ta namen so uporabili matematično formulo, ki je proučila le glasbeno podlago pesmi - ritem, tempo in tonovski način. Glavna ugotovitev: današnje poppesmi so za 20 odstotkov bolj žalostne, črnoglede in mračnejše kot tiste, ki so nastale pred 30 leti. S to ugotovitvijo se skladajo izsledki pred meseci opravljene raziskave, ki je primerjala le nekdanja in zdajšnja besedila skladb. Tudi ta raziskava je ugotovila, da sodobne pesmi mnogo bolj kot v preteklosti pojejo o socialni izključenosti in izolaciji.

Glavna raziskovalka Natalia Komarova je dejala: "Povod za raziskavo so bile pesmi, ki jih posluša moja najstniška hči. Takrat sem se vprašala: 'Kaj hudiča se je zgodilo z glasbo?'"

A po drugi strani so raziskovalci skušali najti tudi "čarobno formulo", kako zanesljivo napisati novo popuspešnico. Pri tem so se dokopali do petih glavnih pravil - uspešnice so bolj vesele kot običajne pesmi, imajo bolj svetel, optimističen zven, so poskočnejše in primernejše za zabavo in imajo plesni ritem.

Poleg tega je v zadnjem času več uspešnic "zakrivilo" ženskih glasbenic kot moških predstavnikov. Kot tipično skladbo, ki ustreza vsem omenjenim merilom - razen tega, da jo izvaja ženska - so navedli uspešnico Pharrella Williamsa Happy.

A. P. J.