DMX v hišnem priporu, še naprej mu grozi zaporna kazen

Težavni raper v navzkrižju z zakonom

19. avgust 2017 ob 17:19

New York - MMC RTV SLO

Potem ko se štirikrat ni pojavil na testiranju za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih snovi v telesu, je sodnik ameriškega raperja DMX-a poslal v hišni pripor.

Težavni raper, čigar pravo ime je Earl Simmons, še naprej bije svojo bitko z zakonom. Julija se je pojavil na newyorškem sodišču, potem ko je bil obdolžen prikrivanja večmilijonskega premoženja in izogibanja plačila 1,5 milijona evrov davkov. A se je izrekel za nedolžnega in odkorakal nazaj na svobodo, potem ko je plačal okoli 460.000 evrov varščine in preživel noč v zaporu.

Na začetku avgusta je po poročanju spletnega portala TMZ kršil pogoje izpusta, ker je brez dovoljenja sodišča odšel v St. Louis, da bi uredil neko družinsko zadevo. Prav tako pa se ni pojavil na testiranju za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih snovi v telesu - potem ko so v njegovem telesu našli sledi marihuane in kokaina. In zato je končal v hišnem priporu. Še naprej pa mu grozi zaporna kazen, če sodišče odloči, da je kriv utaje davkov.

DMX je postal prepoznaven zaradi svojega mehkonebnega glasu in besedil, ki so pogosto vsebovala nasilno vsebino. Leta 1998 je izdal prvenec It's Dark and Hell Is Hot, na katerem je končala zdaj že zimzelena skladba Ruff Ryders' Anthem. Nato je izdal še šest albumov. Razen dveh je vse preostale prodal v platinasti izdaji, nastopal je po vsem svetu in se pojavil v številnih filmih - morda še najbolj znan slovenskemu občinstvu je Romeo mora umreti skupaj s pokojno pevko Aaliyah in Jet Lijem.

K. K.