Do kod gredo lahko proizvajalci vozil z integracijo povezljivosti v vozilih?

24. avtomobilski salon Slovenije

29. marec 2017 ob 20:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na pripomočke za povezljivost in pripomočke za povečanje udobja danes gledamo kot na razkošje, a je njihova pomembna vloga tudi v tem, da povečujejo varnost vožnje z avtomobilom.

O tem, kako novodobni pripomočki vplivajo na upravljanje avtomobila, sta se Andrej Brglez in David Urankar v Tehničnem paviljonu Avtomobilnosti na 24. avtomobilskem salonu Slovenije pogovarjala s Fordovim produktnim specialistom Urošem Mihelčičem.

Udobje pomeni varnost

Na začetku je poudaril, da vsak element, ki povečuje udobje avtomobila, pripomore k varnosti, saj zvišuje možnost koncentracije na vožnjo. Voznik ne razmišlja o stvareh, ki ga motijo. Zračeni sedeži denimo preprečujejo, da bi se neprimerno zviševala temperatura hrbtnega dela, kar vodi k boljšemu počutju in zmanjševanju utrujenosti. Kot so pokazala testiranja, tudi zatesnitev potniškega prostora ne le preprečuje vdor zvokov iz okolja, ampak so ljudje najpogosteje utrujeni, ker je v potniškem prostoru toliko šumov in tresljajev. Podoben učinek ima tudi klimatska naprava. Potovalno okolje si moramo vsekakor urediti tako, da bo povečevalo udobje, s tem pa tudi varnost vožnje.

Integracija uporabniških izkušenj

Danes sicer ves razvoj avtomobila gre v to, da se vanj integrirajo uporabniške izkušnje iz drugih področij. Ena prvih je integracija pametnega telefona, ki je marsikomu že postal nepogrešljiv sopotnik. Pri tem se postavlja vprašanje, kaj je še smiselno in do katere stopnje lahko telefonske funkcije prenesejo na zaslon v avtomobilu. V tej fazi se vse razvija v smeri varnosti, saj avtomobilski proizvajalci želijo, da vozniki roke čim več časa obdržijo na volanu.

Vmesnik Bluetooth je bil sicer prvi, ki je uporabniško izkušnjo pripeljal do te mere, da smo lahko uporabljali telefon, na da bi spustili volan, integracije dodatnih sistemov pa so njegova nadgradnja. Ford je v tretji generaciji vmesnika Sync predstavil tudi povezavo z vmesnikoma Android Auto in Apple CarPlay, ki imata oba prednosti pred Bluetoothom, saj gre povezljivost preko programskih platform, zato znamka telefona ni pomembna.

Intuitivno upravljanje

Ko lastnik priključi telefon, se njegove uporabniške lastnosti prekopirajo na ekran v avtomobilu, zato mu ni treba narediti intuitivnega preskoka. Preprosto rečeno, se mu znana slika z njegovega pametnega telefona prekopira neposredno na ekran v avtomobilu. Ko telefon priklopi na avtomobilski sistem, ga poleg tega ne more več neposredno uporabljati, na zaslonu pa se pokažejo le stvari, ki so sprejemljive med vožnjo. Zdaj so to predvsem glasba, navigacija, telefoniranje in spremljanje sms sporočil. S tem se absolutno povečuje varnost.

Kje so meje?

Postavi se tudi vprašanje, do kod lahko gredo proizvajalci in kaj bodo uporabnikom še omogočili v avtomobilu. Osnovna predpostavka pri tem je, da ne smejo ogroziti varnosti, zato denimo ni smiselno, da vozniku med vožnjo predvajajo video. Seveda se bodo z napredkom avtonomne vožnje funkcije vse manj omejevale, vmesnik pa se bo prilagajal tudi novim generacijam voznikov.

Postavili smo še vprašanje, koliko je uporaba obeh vmesnikov odvisna od starosti uporabnikov in dobili odgovor, da ni toliko odvisna od starosti, ampak od tega, kako voznik tudi sicer uporablja pametni telefon.

Več o tej temi pa boste izvedeli v eni od prihodnjih oddaj Avtomobilnosti. V četrtek vas vabimo, da si spet ogledate prenos odrskega dogajanja, ko bosta voditelja David Urankar in Andrej Brglez gostila strokovnjaka podjetja OMV za goriva in strokovnjaka za motorno tehniko, predstavila pa bosta tudi študentski dirkalnik.

Matija Janežič