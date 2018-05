Evrovizija 2019 bo v Izraelu!

Prireditev je trajala skoraj štiri ure

12. maj 2018 ob 08:38,

zadnji poseg: 13. maj 2018 ob 01:29

Ljubljana,Lizbona - MMC RTV SLO

Na odru lizbonske arene Altice se je zvrstilo 26 evrovizijskih finalistov, bera slovenskih točk nas je uvrstila na končno 22. mesto, zmagala pa je izraelska pevka Netta s pesmijo Toy.

Netta v svoji skladbi, znotraj katere izkazuje različne glasovne sposobnosti, prepeva, da ni igrača, ampak bojevnica za pravice ženk. Pesem je odpela pred regaloma s 112 figuricami mačk, spremljevalne plesalke na odru pa so oponašale značilne piščančje gibe.

25-letnica je takoj po zmagi polna čustev dejala: "Presrečna sem! Hvala, ker ste izbrali drugačnost. Hvala, ker ste sprejeli razlike med nami. Hvala, ker praznujete različnost. Ljubim svojo državo."

Napeto je bilo sicer vse do konca, poleg Izraela sta na zmago do zadnjega upala tudi Ciper in Avstrija, ki ji je najbolje kazalo po preštetih glasovih strokovnih žirij.

Slovenijo bolj podprle žirije kot gledalci

Skupna bera točk nacionalnih žirij je za Slovenijo znesla 41 točk, kar nas je po glasovanju žirije uvrstilo na 19. mesto, po preračunanih glasovih telefonskega glasovanja pa smo skupno zbrali 64 točk in se s tem uvrstili na končno 22. mesto.

Države, ki so nam podelile točke: Belorusija (5), Ukrajina (4), San Marino (6), Nizozemska (1), Makedonija (2), Avstrija (5), Latvija (1), Romunija (1), Češka (7), Francija (2), Izrael (4) in Portugalska (3).

Komu so šli slovenski glasovi?

Slovensko strokovno komisijo so sestavljali: Mitja Bobič, Alenka Godec, Nikola Sekulovič, Martin Štibernik in Sara Briški Cirman - Raiven. Največ točk (12) so podelili Švedski.

Točke glasovanja slovenske strokovne žirije je v Lizbono iz Ljubljane sporočila naša evrovizijska predstavnica leta 2011, Maja Keuc (Amaya).

Slovenski gledalci pa so eno točko podelili Albaniji, dve Avstriji, tri Madžarski, štiri Nemčiji, pet Norveški, šest Cipru, sedem Danski, osem Češki, 10 Italiji in 12 Srbiji.

Slovenija je bila v predizboru osma

Lea Sirk, ki Slovenijo zastopa s pesmijo Hvala, ne!, je na oder finala Evrovizije stopila med prvimi, njeno pesem smo namreč lahko slišali pod zaporedno številko 3. (Njen nastop si lahko ogledate tudi v priloženem videu na desni)

Na desni strani (s klikom se video poveča) si lahko ogledate nastopa zmagovalke Nette s pesmijo TOY in slovenske predstavnice Lee Sirk s pesmijo Hvala, ne!



“Po mojih izračunih bi mogla biti še nižje, kot je kazalo. Zadovoljna sem, da je bil močen ‘voting’, glede na to, katere države so ostale za nami,” je Lea Sirk po finalu dejala za MMC.

Ob koncu finalne prireditve so sporočili tudi rezultate obeh predizborov - Slovenija se je v finale uvrstila z osmega od desetih mest, ki so vodila tja.

Portugalska zadnja, Velika Britanija z vsiljivcem

Za zmago se je nocoj borilo 26 držav, poleg 20 predstavnikov, ki se jim je uspelo v finale prebiti iz dveh polfinalnih večerov, so na oder stopili še predstavniki velikih pet in gostiteljice Portugalske.



Najboljša deseterica na Evroviziji 2018: Izrael (529 točk), Ciper (436), Avstrija (342), Nemčija (340), Italija (308), Češka (281), Švedska (274), Estonija (245), Danska (226) in Moldavija (209 točk). Na samem repu lestvice je lanska zmagovalka Portugalska z 39 točkami.

Nastop Velike Britanije je sicer zaznamoval vdor vsiljivca na oder, ki je zgrabil mikrofon pevke SuRie. EBU je pevki nato ponudil, da nastopi znova, a se je skupaj z ekipo odločila, da za to ni potrebe. "SuRie je zelo ponosna na svoj nastop in odločila se je, da ni popolnoma nikakršnega razloga, da nastop ponovi," poroča britanski BBC. Vsiljivca je policija že pridržala.

Zmagovalno pesem so izbrali gledalci s telefonskim glasovanjem in petčlanske strokovne žirije v vseh 43 državah udeleženkah. 50 odstotkov glasov prispevajo strokovne komisije, 50 odstotkov pa glas ljudstva.

Neposredni prenos velikega finala je komentiral Andrej Hofer, prireditev pa so povezovale Filomena Cautela, Sílvia Alberto, Daniela Ruah in Catarina Furtado.

Dogajanje iz zakulisja Evrovizije lahko spremljate na MMC-jevih družbenih omrežjih Instagram in Facebook ter tudi na valovih Vala 202 in v dnevnoinformativnih oddajah Televizije Slovenija.



Evrovizijski glasbeni večer smo na MMC-ju spremljali tudi v spodnji aplikaciji:

Sa. J., D. S., A. P. J., T. H., K. K.