Foto: 10. gejevske igre v znamenju strpnosti in zanimive športne opreme

Sodelujoči se bodo pomerili v 36 športnih disciplinah

11. avgust 2018 ob 19:44

Pariz - MMC RTV SLO, Reuters

V Parizu potekajo že desete gejevske igre, na katerih bo letos nastopilo 12.700 posameznikov iz 91 držav. Športniki vseh spolnih usmerjenosti se bodo pomerili v 36 disciplinah.

Z nastopom na igrah, ki so znane po vsem svetu, želijo športniki "dvigniti ozaveščenost o pravicah homoseksualnih in transseksualnih ljudi", navaja Reuters.

Do 12. avgusta se bodo sodelujoči pomerili v 36 športnih panogah, med katerimi prevladujejo skupinski športi, dobro zastopane discipline pa so tudi plavanje, jadranje in tek.

Na igrah sodelujejo ljudje vseh spolnih usmerjenosti, organizatorji pa so še posebej ponosni na tiste sodelujoče, ki prihajajo iz držav, v katerih sta homoseksualna in transseksualna spolna usmerjenost še vedno velik tabu. Mednje spadata tudi Savdska Arabija, kjer homoseksualce še vedno kaznujejo s smrtjo, in Egipt, kjer lahko homoseksualci in transseksualci zaradi spolne usmerjenosti končajo za zapahi.

Gejevske igre se od drugih športnih iger razlikujejo tudi po izbiri športne opreme tekmovalcev.

Nekaj utrinkov z letošnjih iger v Parizu si lahko ogledate spodaj.

K. Ši.