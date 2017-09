Foto: Junaški potnik rešil 22 ljudi, avtobus obvisel na robu prepada

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Avtobus na robu prepada. Foto: EPA Očividci niso mogli verjeti svojim očem. Foto: EPA Sorodne novice Potnik brez izkušenj zasilno pristal z letalom Dodaj v

Voznik se je zgrudil

25. september 2017 ob 17:07

Schwarz - MMC RTV SLO

Samo hitremu odzivu francoskega turista se gre zahvaliti, da je preprečil tragedijo, ko bi lahko avtobus z 22 ljudmi v avstrijskih Alpah vsak hip zgrmel v 100 metrov globok prepad, potem ko se je voznik zgrudil.

65-letnik je bil eden izmed 21 francoskih turistov na avtobusu, ki ga je na Tirolskem vozil 76-letni voznik. V bližini mesta Schwarz, ki leži 30 kilometrov vzhodno od Innsbrucka, mu je nenadoma postalo slabo, nakar se je za volanom zgrudil.

Avtobus je zaneslo, zapeljal je v leseno varovalno ograjo na visokogorski cesti v Alpah in jo zlomil, ko je bliskovita reakcija potnika iz prve vrste preprečila tragedijo. Skočil je s svojega stola in uspelo mu je potegniti ročno zavoro, tako da je avtobus obvisel čez rob 100 metrov globokega prepada.

Štirje ljudje so sicer potrebovali zdravniško pomoč, vendar so se izognili tragediji, ki bi se zagotovo zgodila, če bi se avtobus odkotalil po strmem bregu, je poročal BBC.

"Bili so za las oddaljeni od katastrofe," je dejal tiskovni predstavnik policije in dodal, da so imeli "ogromno srečo", da so jih potnikovi refleksi rešili.

T. H.