Foto: Mehiški klovni množično romali k svoji zavetnici

Tradicionalno romanje ob koncu enega in začetku drugega leta

16. december 2017 ob 16:18

Ciudad de Mexico - MMC RTV SLO, Reuters

Mehiško prestolnico so pred dnevi zavzele na stotine klovnov, ki so se prišli poklonit zavetnici mesta, Guadalupski Materi Božji, se ji zahvalit za skrb v iztekajočem se letu in se priporočit za srečo v prihajajočem.

Že skoraj trideset let se sredi decembra, na dan, ko je v katoliškem koledarju zapisana Guadalupska Mati Božja, Mehičani našemijo v klovne in se odpravijo na ulice prestolnice, po katerih nato rajajo skupaj z njenim kipom. Romanje se vsako leto konča z mašo v baziliki, posvečeni Mariji.

Decembrsko romanje klovnov velja za tradicionalno zahvalo zavetnici mesta za njeno skrb v iztekajočem se letu, sočasno pa se ji Mehičani priporočijo tudi za srečo in blagostanje v prihajajočem letu.

V Mehiki (in v Latinski Ameriki na splošno) je Guadalupska Mati Božja pomembna zavetnica, ob 12. decembru pa se spominjajo dogodka iz leta 1531, ko se je po katoliškem verovanju na griču Tepeyac pri Ciudadu de Mexico Marija prikazala (zdaj blaženemu) Juanu Diegu, kar velja za prelomen dogodek pri širjenju katoliške vere po Srednji in Južni Ameriki.

T. K. B.