Foto: Melanijina obleka brez naramnic in z visokim razporkom gre v zgodovino

Videti jo je mogoče v muzeju Smithsonove ustanove

20. oktober 2017 ob 19:43

Washington - MMC RTV SLO

Ameriška prva dama Melania Trump je večerno obleko, s katero je zablestela na inavguraciji, tako kot njene predhodnice predala Smithsonovi ustanovi v Washingtonu.

Melanijina obleka, gre za dolgo belo obleko brez naramnic in z visokim razporkom s podpisom Hervé Pierre, je 27. po vrsti, ki je postala del razstave v muzeju.

Kot je na slovesnosti povedala Melania, je hvaležna in počaščena, da je postala del zgodovine. "Smithsonian ima sposobnost zamrzniti čas in bodočim rodovom prenesti zgodovino našega naroda."

47-letna Melania je povedala, da je bila pri izboru obleke pred zelo težko nalogo, saj je vedela, da se bo zapisala v zgodovino: "Imam strast za oblikovanje, že od mladosti, tako da sem natančno vedela, kaj želim za zgodovinski večer. Ko sva se s Hervejem usedla, da se pogovoriva o moji viziji, sem mu povedala, da želim: moderno, elegantno, lahkotno, unikatno in nepričakovano." S končnim izdelkom je zelo zadovoljna.

Melanii je v muzeju ob strani stal tudi oblikovalec, ki je "zakrivil" omenjeno obleko. Kot je povedal pred časom, je Melania želela nekaj popolnoma drugačnega od tistega, kar so na inavguraciji nosile njene predhodnice. "Pomembno ji je bilo, da ne slediva receptu za obleko tipične prve dame."

Melania je na predstavitvi obleke povedala še, da upa, da bo obleka le eden izmed odličnih začetkov njihove družine v Washingtonu: "Predsednik, Barron in jaz radi živimo tukaj in počaščeni smo, da predstavljamo to državo."

