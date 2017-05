Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V zadnjih letih je ustaljena številka tekačic okoli 8.000. Foto: Žiga Živulović Jr./BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Tekačice preplavile ljubljanski park Tivoli

Tudi letos je imel tek dobrodelno noto

27. maj 2017 ob 12:25

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Tekačice v živahnih svetlozelenih majicah so preplavile ljubljanski park Tivoli. Preizkusile so se lahko na pet- in desetkilometrski razdalji, v Oskarjevem teku na 400 metrov pa so se pomerili najmlajši.

Ljubljanski park Tivoli je "pokal od odlične ženske energije, kjer je več tisoč tekačic slavilo svoj pogum, voljo, odločnost, odličnost in neomajnost, ki jo premore le najnežnejši spol", so poudarili organizatorji.

Tek se je začel ob 10. uri, predtem pa so lahko tekačice, ki tega še niso storile prej, prevzele svoje štartne številke in pakete. Čeprav so na dm teku v ospredju ženske, je z najrazličnejšimi dejavnostmi poskrbljeno za celo družino. Na spletni strani dogodka so v Tivoli vabili tudi moške, naj pridejo navijat za svoje najdražje.

Za zabavo so na dogodku poskrbeli Čuki, med številnimi znanimi navijači pa so bile rokometašice Krim Mercatorja, ki bodo zmagovalkam in najboljšim z Oskarjevega teka, ki se bo sicer začel ob 12. uri, podelile medalje.

Dm tek za ženske je vsako leto dobrodelen. Letošnja donacija Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje bo namenjena otrokom, ki sodelujejo v programu Botrstvo, in sicer za spodbujanje športnega udejstvovanja otrok iz socialno šibkejših družin.

K. K., foto: Žiga Živulović jr./BoBo