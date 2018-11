Foto: Zakonca Trump v Belo hišo že sprejela veličastno novoletno jelko

Za razkošno okrasitev palače bo tudi letos poskrbela prva dama Melania Trump

20. november 2018 ob 17:36

Washington - MMC RTV SLO

Praznični čas se je uradno začel tudi v Beli hiši. Melania in Donald Trump sta se razveselila veličastne novoletne jelke, ki je visoka skoraj šest metrov.

Drevo je pred Belo hišo dostavila konjska vprega s kočijo. Trumpova sta jelko sprejela v prazničnih opravah, slavnostni prihod drevesa pa so s prazničnimi melodijami pospremili tudi člani vojaškega orkestra.

Zakonca sta se nekaj minut sprehajala okoli kočije in preučevala jelko, ki je zrasla v Severni Karolini. Okrašena jelka se bo decembra bohotila v Modri sobi palače, veliko začudenja pa je vzbudilo to, da jelke pred palačo ni pričakala le ameriška prva dama, pač pa tudi njen mož.

Po tradiciji Trumpova navzočnost ob dostavi jelke namreč ni nujna, a je tudi predsednika očitno preplavilo dobrodušno praznično razpoloženje. Med drugim je ob priložnosti veselo mahal predstavnikom medijev, ki so se zbrali pred Belo hišo, potrepljal pa je tudi enega izmed konjev, ki so vlekli kočijo.

Izbira božičnega drevesa za Belo hišo je sicer tudi zelo tekmovalen proces, saj se za to čast borijo številni Američani, ki se ukvarjajo z gojenjem jelk.

Za "velikega šampiona gojiteljev" so tako tudi letos razglasili Larryja Smitha, na posestvo katerega so že petič izbrali zmagovalno jelko. "Počutim se, kot da bi dobil Super Bowl. To je izjemna čast," je povedal ob priložnosti.

Tradicija postavljanja božičnih jelk v Beli hiši sega že v leto 1889, ko je takratni predsednik Benjamin Harrison postavil prvo drevo v Rumeno sobo palače, pod njim pa je postavil darila za svoje vnuke.

K. Ši.