Govoreči Tom ob ponedeljkih in nedeljah na TV Slovenija

3. julija bo prva serija Govorečega Toma

1. julij 2017 ob 07:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

Le kdo ne pozna znamenite aplikacije Govoreči Tom (Talking Tom), ki je nasmejala ves svet in vse generacije? Tokrat pa, ne boste verjeli, ta legendarni maček prihaja na TV Slovenija, z njim se boste lahko smejali vsak ponedeljek in nedeljo, celih 52 tednov, kar je prav vse koledarsko leto.

Premierno smo si prvi dve epizodi Govorečega Toma s prijatelji lahko ogledali v Studiu 1 Televizije Slovenija, kjer je ob koncu poletne sezone 2017 potekala prava televizijska zabava. Povabljeni so bili firbcologi, infodromovci, kriškraševci in preostali mladi sodelavci s Televizije Slovenija, ki med letom sodelujejo v otroškem in mladinskem programu. Prireditev je vodila Tina Antončič, znan obraz iz Infodroma. Na pravi zabavi seveda ne sme manjkati glasbe - za to so poskrbeli Ribič Pepe in Jože Potrebuješ ter Omar Naber. Bili so tako glasni, da se je slišalo do neba, zato je priletel tudi Kakadudu.

Prva serija Toma že 3. julija

Vsak ponedeljek od 3. julija naprej bo na sporedu ena izmed epizod Govorečega Toma s prijatelji. Gre za duhovito v slovenščino sinhronizirano animirano serijo, v kateri boste spoznali, kakšne tegobe ima Tom s svojim studiem in kako mu pri tem pomagajo njegovi prijatelji. Vsaka serija traja od osem do deset minut. Animirana risanka pa je sicer namenjena nekoliko starejšim osnovnošolcem (približno od druge triade naprej), predvsem zaradi izrazoslovja, povezanega z računalniki in studijskim delom.



Kaj se že dogaja Tomu?

Tom je svojo garažo spremenil v programerski studio. Skupina prijateljev, ki si želijo postati zvezde, pa ima recept za uspeh. Tom, vodja druščine, Angela, čudovita prihodnja zvezda, Ben, pametni znanstvenik in računalniški navdušenec, Henk, optimistični in prikupni prijatelj, obseden s televizijskimi nadaljevankami, in Žigi, nagajivi in igrivi mali sosed - seveda bodo vsi delali za isti cilj: uspeti in postati slaven!

Čeprav se stvari nikoli ne iztečejo, kot so si zamislili, boste neustavljivo druščino zagotovo vzljubili, saj vam bodo junaki kar hitro ogreli srce in vas nasmejali do solz. Mačjo druščino so vrhunsko sinhronizirali slovenski igralci Klemen Slakonja (Tom), Nataša Barbara Gračner (Angelca), Maša Derganc (Žigi), Bojan Emeršič (Henk) in Jernej Šugman (Ben).

Kdaj natančno je torej treba pred TV-zaslone?

Prvič ga boste lahko pozdravili v ponedeljek, 3. julija, ob 18.00 na TV SLO 1 in nato vseh naslednjih 52 ponedeljkov. Kar obkrožite si na vašem koledarju - vsak ponedeljek ob 18. uri. Od 16. julija pa tudi vsako nedeljo takoj po po Živ Žavu, prav tako na TVS 1. Risana serija Govoreči Tom in prijatelji je sicer nastala v podjetju Outfit7 na podlagi njihove svetovno znane aplikacije Govoreči Tom.

Poletje - konec sezone s pripravami na jesen

Otroški in mladinski program TV SLO v teh dneh sicer končuje pestro sezono. Ob popolnoma novih oddajah je skoraj vsaka že znana oddaja uvedla novosti. Poletje pa poleg počitniških užitkov prinaša tudi nova snemanja za prihodnjo sezono. Julija se začne snemanje studijskega dela nove sezone Ribiča Pepeta (20 oddaj) in kratkih otroških portretov za Studio Kriškraš. Avgusta pa se snemajo Firbcologi (20 oddaj) in pet kratkih, 15-minutnih dokumentarnih filmov o mladih za mlade iz serije Infodrom – Moje življenje.

Ravnokar končana sezona je ponudila številne novosti

Sezona, ki je za nami, je bila bogata in uspešna. Otrokom in mladim so bili predstavljeni nekateri novi voditelji oddaj: Studio Kriškraš (Lovro Finžgar), Firbcologi (Pia Zemljič) in Infodrom (Nejc Krevs in David Logar). Ribič Pepe je odšel na teren med otroke po vsej Sloveniji, Cmok pa je otroke postavil pred kuharske izzive. Popolnoma nova oddaja, Čudogozd, je mlajše gledalce vabila v svet domišljije, prenovljene Male sive celice pa so uvedle nov trend kviza za osnovnošolce. Tudi mladinci so dobili novi oddaji Osvežilna fronta in Adrenalinci, mladi glasbeni bendi pa so se v novi sezoni oddaje V svojem ritmu pomerili v novih glasbenih žanrih.

Sinhroniziranih je bilo nekaj novih risank (med njimi tudi Govoreči Tom) in odkupljene so bile pravice za predvajanje novih otroških in mladinskih tujih serij.

"Otroški in mladinski program je televizija v malem: ustvarjamo oddaje raznolikih žanrov za specifične ciljne publike, v starostnem razponu od dveh do 18 let. Ta pestrost je za nas velik izziv in hkrati velika odgovornost, saj spremljamo otroke pri njihovih prvih televizijskih korakih, na njihovi poti odraščanja in zorenja, oblikovanja identitete vse do kritičnih gledalcev, ki so si ustvarili svoje mnenje o oddajah in imajo jasno oblikovan televizijski okus. Zato se nikoli ne ustavimo, nenehno iščemo nove vire navdiha, spreminjamo in oblikujemo oddaje v skladu s svetovnimi trendi, našimi znanjem, izkušnjami in možnostmi ter željami in pričakovanji mladih gledalcev. Osnova našega ustvarjanja so otroci v središču, v oddajah jih želimo prikazati takšne, kot so: zadovoljne, radovedne in kompetentne, ki se igrajo, učijo, razmišljajo, govorijo in bivajo tukaj in zdaj. Prihaja vroče poletje, v katerem bomo ponovili najboljše epizode posameznih oddaj, za vse tiste, ki so jih zamudili ali bi jih radi videli še enkrat. Zadnji konec tedna v septembru pa se začne nova sezona, ki bo, obljubljamo, vsaj tako pestra, zanimiva in privlačna, kot je bila ta," lahko za besedo držimo urednico Otroškega in mladinskega programa TV Slovenija mag. Martino Peštaj.

Tanja Mojzer