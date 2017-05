Igraj se z mano: pomagaj mi, pomagam ti, pa še zabavno bo!

Poudarki Na Kongresnem trgu se je z današnjim dnem zaključil 11. festival Igraj se z mano. Sledi le še zadnji večerni glasbeni večer ob 20. uri. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Zlatan Čordić – Zlatko in Gorazd Špegel – Gogi, dolgoletna ambasadorja festivala. Oba skozi glasbo, ples in sproščen način oblikujeta festival in z zgledom dokazujeta, da je vključenost ljudi s posebnimi potrebami in tudi tistih "drugačnih" od povprečja, nujno. Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer Učenci Janeza Levca iz Ljubljane so presrečni, ko lahko nastopajo na odru ali pod njim. Izjemno veliko je bilo glasbenih in plesnih nastopov, za katere se zelo potrudijo. Ko lahko zarepajo ali zapojejo pa z njihovim ambasadorjem Zlatkotom, pa so sploh presrečni in zadovoljni. Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer Igraj se z mano, ki ima največjo tradicijo v Ljubljani je letos v vseh dnevih festivala ponujal okrog 70 različnih interaktivnih delavnic. Od športnih, likovnih, glasbenih, kuharskih in ostalih. V njih so sodelovali tako mimoidoči kot najavljene skupine otrok in učencev iz vrtcev in šol. Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer Boštjan Kotnik, vodja festivala, je poudaril, da je letošnji Igraj se z mano naredil veliko nadgradnjo, saj je bilo v sam proces priprave in izvedbe vseh nalog na festivalu, bilo do sedaj največ vključenih učencev Centra Janeza Levca. Do določenih stvari v državi, ki so v povezavi s festivalom, pa je tudi konstruktivno kritičen. Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer Glavni oder je v vseh dnevih festivala tako v dopoldasnkem kot večernem delu ponujal ogromno nastopov. Sicer pa celotno prizorišče Kongresnega trga kipelo od različnih delavnic in aktivnosti. Letos pa, razen prvega večernega dela, festivalu bilo tudi vreme izjemno naklonjeno, kar je še povečalo obisk. Predvsem turisti so se z velikim zanimanjem ustavili in udeležili, katare od delavnic ali plesanja pod odrom. Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer Sorodne novice Ambasador Zlatko: "Dobesedno gledal sem otroke rasti skozi igro!" Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Igraj se z mano: pomagaj mi, pomagam ti, pa še zabavno bo!

Na Kongresnem trgu že 11. festival Igraj se z mano

26. maj 2017 ob 18:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Kralj in pljunk gresta na koncu igre v isto škatlo. In vest je tista, ki nam govori, kdo smo in kaj smo. To je tista notranja vest, ki jo ima vsak posameznik v družbi. Na žalost pa določene ljudi kontrolira hudič, ostale pa angeli in dobra volja," je za MMC dejal raper Zlatko, ambasador festivala Igraj se z mano.

Z današnjim dnem se je v Ljubljani že enajstič zaključil tridnevni mednarodni festival Igraj se z mano, katerega glavni namen je inkluzija in vsesplošna vključenost ljudi s posebnimi potrebami v vsakdanje socialno okolje.

Potekal je na Kongresnem trgu; vsak dan v dopoldanskem času, ko so potekale različne delavnice, zvečer pa glasbeni dogodki. Festival sta organizirala Center Janeza Levca Ljubljana in Društvo za kulturo inkluzije. Tako kot vsako leto je bilo vanj vključenih ogromno prostovoljcev, društev in organizacij iz vse Slovenije, vse delavnice in glasbeni večeri pa so bili seveda brezplačni.

Največ vključenih dosedaj v vse sfere festivala

Boštjan Kotnik, vodja festivala je izpostavil: "Letos je preko 100 vključenih učencev z motnjami v duševnem razvoju. To je največ do zdaj. Dejansko oni vodijo zadeve. Ne samo, da so gostitelji na simbolični ravni, ampak oddelajo festival in so gostitelji vseh obiskovalcev, ki pridejo; torej šol, vrtcev, srednjih šol, študentov, turistov, Ljubljančanov in sploh vseh mimoidočih. To je res eno močno sporočilo, da lahko, da zmorejo. In res je že skrajni čas, da se na tem področju spremeni tudi zakonodaja. Torej, da se sprejme zakon, ki je že nekaj časa v obdelavi - da bi se torej tudi ljudje z zmerno ali težjo motnjo v duševnem razvoju lahko zaposlili, ne da bi jim zato moral prenehati status invalidnosti. To bi jim omogočalo, da bi se res lahko bolj dejavno vključili v družbo, kar je pa tudi glaven in bistven namen festivala. Sedaj je namreč tako, da ljudje z zmerno ali težjo motnjo v duševnem razvoju dobijo status invalida, kar jim pa onemogoča zaposlitev. Veseli me, da so letos res učenci pokazali, kaj vse zmorejo. Zelo namensko so vključeni in to tudi v precej zahtevne naloge: sortirajo smeti, pečejo palačinke, vodijo oder, vodijo kreativne delavnice, športne igre, so varnostniki in podobno.

"Letošnja rdeča nit je resnično najbolj do sedaj opozoriti na inkluzijo drugačnih, tudi migrantov, beguncev in ostalih. Na večernih dogodkih so bili na primer glasbenik iz Sirije, Jordanije, ki ima druga na svetu največ beguncev in to probematiko ta glasbenik prenaša v Evropo skozi glasbo. Tudi glasbenik iz Kameruna je nastopil. On je na primer migriral v Nizozemsko in ima prav tako svojevrstno zgodbo," je dodal Kotnik.

Letošnji moto: še bolj razbijati drugačnost

Raper Zlatko, dolgoletni ambasador festivala se skozi pesmi in aktivnim načinom vsakdanjega življenja z zgledom obrača proti stereotipom glede barve kože, izobrazbe, državljanstva in sploh vsega "drugačnega". Že večkrat je izjavil, da smo vsi le ljudje, ne glede na podatke, ki so pač le podatki. Vsi si zaslužimo in želimo biti ljubljeni in predvsem sprejeti v družbi, tako v ožjem, kot širšem pomenu.

"Letos je bila super sreča z vremenom, prva noč je bila edina, ko je med glasbenim večerom padlo nekaj dežja. Me pa žalosti, da zaradi meje, ki so v naših glavah festival ni bil, kar se tiče nastopanja popoln. Ker so eno gospodično, ki bi mogla nastopat in ima "napačno" državljanstvo, zadržali na meji. To je še en dokaz, kako je vse skupaj žalostno. Ljudje, ki želijo delati dobro, lepe, pozitivne stvari, so potem zaradi okoliščin in birokracije potisnjeni stran. Moramo biti zadovoljni za to prednost, ki nam je dana. Slovenci lahko mirne duše potujemo, veliko imamo možnosti in ceniti moramo to," je za MMC povedal Zlatko, tik preden je odsopihal na oder in skupaj z učenci Centra Janeza Levca odrepal nekaj svojih najprepoznavnejših pesmi.

Sicer pa je bila rdeča nit letošnjega festivala, kot rečeno, še bolj razbiti drugačnost, stereotipe, predvsem s strani politike prikazanih marginalnih držav.

Napredek se opazi

Gorazd Špegel – Gogi, moderator festivala na glavnem odru in prav tako ambasador opazuje: "Imam občutek, da se festival gradi leto za letom. Letošnja nadgradnja mi je strašno všeč. Otroci iz Centra Janeza Levca so delovno zelo pospešeno vključeni v proces. Oni pripravljajo, pospravljajo, vmes pa še izdelujejo marsikaj kreativnega na delavnicah. Na ta način spoznavajo, kako je biti vključen v ta delovni proces, ki je ključen, da se festival sploh lahko zgodi. To se mi zdi fantastična nadgradnja. Drugače pa mi je tudi sama ideja festivala, vsa ta pozitivna energija iz leto v leto bolj prirasla k srcu. Vsi, ki smo vključeni, tako ali drugače v delo in organizacijo, resnično živimo po teh vrednotah: ne glede na to, iz kje si, kakšen si, kaj govoriš, kaj ne govoriš, kako izgledaš, na tem festivalu si enakovreden. Se igraš in preko igre spoznavaš nove ljudi, zato moram reči, da mi je vsako leto lepše in boljše."

Kam se Igraj se z mano letos še seli?

Iz Ljubljane se festival sedaj najprej seli v Novo Gorico, kjer bo letos premierno; in sicer 30. maja, nato pa 2. julija že sedmič v Radlje ob Dravi. Ni pa ga bilo letos prvič v Mariboru zaradi nepodpore lokalne skupnosti.

Pred Ljubljano je bil pa letos že drugo leto v Semiču, v septembru pa se bo prvič predstavil tudi v Vipavi, kjer bo bolj osredotočen na športno vsebino. V vseh krajih ostaja sporočilo enako: vsesplošna vklučenost ljudi s posebnimi potrebami v vsakedanje živlejnje skozi igro in pozitivno energijo. "Imamo približno 40 dogodkov letno, eni so bolj kulturno, eni športno ali kako drugače obarvani. Na vseh teh dogodkih po celi Sloveniji pa opozarjamo na drugačnost in sprejetost teh ljudi v vsakdanjo sfero, " je še zaključil vodja festivala Kotnik.



















Tanja Mojzer, besedilo in fotografije. Video: TV in Radio Slovenija