Justin Bieber za zaročni prstan odštel pol milijona dolarjev

Za roko zaprosil Hailey Baldwin

13. julij 2018 ob 15:45

Los Angeles - MMC RTV SLO

Draguljar Jack Solow, ki ima v New Yorku trgovino Solow & Co, je razkril, da je glasbenik Justin Bieber zaroko s Hailey Baldwin izpeljal izredno premišljeno.

"Justin se je močno posvetil izbiri prstana, njegovi ekipi sem poslal tudi kar nekaj videoposnetkov celotnega procesa," je Solow pojasnil za ameriški tabloid People. "Poznam ga prek njegovega menedžerja Scooterja Brauna. Ko je prišel čas za izbiro prstana, je Justin vprašal ravno Scooterja in on ga je napotil k meni."

Solow je sicer eden najboljših prijateljev Braunovega očeta in je oblikoval prstane za njegovo celotno družino, zato je bil počaščen, da je lahko naredil popoln prstan tudi za Baldwinovo.

"Na koncu si je Justin želel nečesa, kar bi elegantno poudarilo Haileyjine čudovite roke. Odločila sva se za ovalni kamen, ki je bil neverjeten po svoji dolžini in elegantnosti," je še dodal draguljar, ki je imel sicer nekaj tednov, da je ustvaril ročno narejeni prstan, na katerem je diamant, velik nekje med šestimi in desetimi karati, nekateri poročajo celo o 16-karatnem diamantu.

Bieber je prstanu posvetil ogromno pozornosti in Solowu se zdi, da je bil z njunim končnim izdelkom zadovoljen. "Pokazal sem mu vse podrobnosti, kot bi jih pokazal kateremu koli drugemu 25-letniku, ki bi se name obrnil za nakup zaročnega prstana. Deloval mi je resnično navdušeno."

Hitra zaroka na Bahamih

Glasbenik in Baldwinova, sicer hčerka igralca in producenta Stephena Baldwina, sta se zaročila med počitnicami na Bahamih 7. julija, tja pa naj bi se odpravila ravno zaradi tega, ker jo je Bieber želel za roko zaprositi na posebnem kraju. "Pojma ni imela, kaj se bo zgodilo na počitnicah."

Pri People dodajajo še, da so bili mnogi glede njunega razmerja sprva skeptični, saj sta se zbližala zgolj nekaj mesecev po koncu razmerja med Bieberjem in Seleno Gomez, skupaj pa sta zgolj kratek čas. A po poročanju virov naj bi bila njuna romanca vseeno pristna. "To zanj ni šala. Za roko jo je zaprosil, ker je ljubezen njegovega življenja. Zadnje leto je bilo zanj težavno, a zelo se je trudil, da se je spremenil in v življenju našel več pomena. Ne bi mogel biti bolj srečen, kot je s Hailey."

Tabloid TMZ dodaja, da naj bi Bieber za masiven zaročni prstan odštel kar pol milijona ameriških dolarjev.

P. B.