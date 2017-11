Kim Kardashian pomotoma izdala spol tretjega otroka

O morebitnih nosečnostih Kylie in Khloe molčala

16. november 2017 ob 17:10

Los Angeles - MMC RTV SLO

Kim Kardashian je v pogovoru z znano voditeljico Ellen DeGeneres pomotoma razkrila spol otroka, ki ga pričakujeta z možem Kanyejem Westom.

Razkrila je, ra bosta North in Saint dobila mlajšo sestrico, ki jo zakonski par pričakuje s pomočjo nadomestne matere. Po že dveh nenavadnih imenih se mnogi sprašujejo, kaj bosta izbrala tokrat, a kot poudarja Kardashianova, tega ne vesta niti sama.

V pogovoru z DeGeneresovo je govorila o zabavi pred rojstvom otroka (t. i. baby shower), ki jo je organizirala predvsem zaradi hčerke North. "Želela sem, da dobi občutek, da nekaj prihaja in da bi to razumela."

Potem je pogovor nanesel še na igrače in darila, ki so jih prinesli gostje, North pa jih je prihodnji dan odpirala, ob tem pa dejala: "Mami, ker sestrice še ni tu, se mi zdi, da moram imeti vse igrače v svoji sobi. Z njimi se bom igrala in se prepričala, da so vse v redu za sestrico."

"Torej je preizkuševalka igrač," je na to odgovorila Ellen. "Ti pa si ravno razkrila, da pričakuješ deklico!" Kardashianova je nato potrdila, da bo tretji otrok res deklica. North naj bi se mlajše sestrice močno veselila, Sainta pa je težko prepričati, da je to nekaj dobrega.

Par se je za nadomestno materinstvo odločil, ker je Kim pri zadnji nosečnosti doživela velik zaplet, zdravniki pa so ji še eno nosečnost močno odsvetovali.

DeGeneresova je poskušala izvedeti tudi kaj več o nosečnostih Kylie Jenner in Khloe Kardashian, o čemer pa Kim ni želela spregovoriti, saj naj bi imele sestre dogovor, da druga o drugi v javnosti ne govorijo.

P. B.