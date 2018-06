Kritiki nad Stefana Gabbano po opazki, da je Selena Gomez grda

Modni oblikovalec znova buri duhove

14. junij 2018 ob 18:46

Italijanski modni oblikovalec Stefano Gabbana je znova pod udarom javnosti. Tokrat zaradi komentarja pod kolažem njenih fotografij na Instagramu italijanske različice revije Catwalk, kjer je Seleno Gomez označil za grdo.

"Tako je grda," je zapisal Gabbana pod fotografijo, ki je bila objavljena na družbenem omrežju Instagram. Kmalu za tem so se oglasili oboževalci 25-letne pevke, ki so stopili v njeno obrambo. Modnega oblikovalca so označili za "nespoštljivega", njegovo opazko pa za "neprimerno".

"Ne žalite znamke, gospod. Vaš status v modni industriji vam še ne daje pravice, da žalite ženske," je zapisal eden izmed komentatorjev. Spet drugi so sprožili pozive, naj ljudje bojkotirajo vse izdelke iz modne hiše Dolce & Gabbana.

Pevkina najboljša prijateljica Julia Michaels je ob tem tvitnila: "@selenagomez, hočem ti samo povedati, da si ena izmed najlepših žensk na svetu, kar jih poznam. Tako po zunanji kot notranji lepoti. Vedno te bom imela rada." Zvezdnik serije 13 razlogov, zakaj Tommy Dorfman pa je dodal, da v letu 2018 ni prostora za Gabbanove homofobne izpade.

Oglasila se je tudi pevka in igralka Miley Cyrus: "Kateri k**** (če je to res) je j*** v zmoti in poln s****? Ona je lepa, da padeš dol."

Gabbana je sicer znan po neprimernih opazkah. Na družbenih omrežjih je v preteklosti že napadel zvezdnice, kot sta Kate Moss in Victoria Beckham.

