Melania prekinila molk: "Kar mirno, sem v Beli hiši s svojo družino"

Natolcevanja ne ponehajo

31. maj 2018 ob 09:47

Washington - MMC RTV SLO

Tri tedne po tem, ko se je Melania Trump zadnjič pojavila v javnosti, je prva dama ZDA na Twitterju pomirila javnost, da je z njo vse v redu in da je z družino v Beli hiši.

"Vidim, da mediji delajo nadure pri ugibanju glede tega, kje sem in kaj počnem. Naj vam zagotovim, da sem tu v Beli hiši s svojo družino. Počutim se super in trdo delam za blaginjo otrok in ameriškega ljudstva," je tvitnila Melania.

V zadnjih 20 dneh, odkar je javnost nazadnje videla 48-letno prvo damo, so se govorice, kje je in v kakšnem zdravstvenem stanju je, močno okrepile.

Potem ko se je Trumpova 10. maja s soprogom v vojaškem oporišču v Marylandu udeležila sprejema treh ameriških zapornikov iz Severne Koreje, je bila štiri dni pozneje sprejeta v bolnišnico, kjer je prestala manjši poseg na ledvici.

Čeprav so pacienti po embolizaciji, kar naj bi opravili Trumpovi, običajno še isti dan izpuščeni iz bolnišnice, je Trumpova tam preživela skoraj teden dni, zaradi česar so mnogi ugibali, da je bila operacija dejansko resnejša.

"Poseg je bil uspešen, zapletov pa ni bilo," so zatrdili iz Bele hiše 20. maja, potem ko je Trumpova končno zapustila vojaško bolnišnico v Washingtonu.

Njene dolžnosti opravljajo drugi

A kljub zagotovilom, da je z njo vse v redu, se prva dama še kar ni pojavila v javnosti, njene obveznosti pa začasno opravljata Trumpova hčerka Ivanka in soproga ameriškega podpredsednika Mikea Pencea Karen. Na Melanijinem Twitterju so sicer se v tem času pojavile štiri objave, od katerih se je v eni zahvalila osebju bolnišnice.

Ni treba posebej poudarjati, da so zaradi Melanijine neobičajno dolge odsotnosti kmalu začele krožiti divje teorije glede tega, kje prva dama "zares" je.

Ena od teorij je bila, da se je Trumpova, ki nikdar ni ljubila biti pod drobnogledom javnosti, preselila s sinom Barronom nazaj v New York. Spet druga, da sodeluje s posebnim tožilcem Robertom Muellerjem pri preiskavi Trumpa glede njegovih domnevnih povezav z Rusijo.

Na športnem dnevu namesto Melanie Ivanka

Potem ko je Melania v sredo izpustila tudi športni dan v Beli hiši - vsakoletni dogodek, ki ga je močno promovirala nekdanja prva dama ZDA Michelle Obama - so se špekulacije samo še okrepile, za Melanijin tvit v sredo pa so mnogi menili, da ga je v resnici z njenega profila napisal kar Trump.

Javnost je namesto Melanie na športnem dnevu nagovorila Ivanka.

Sploh še živi v Beli hiši?

V torek je predstavnica prve dame Stephanie Grisham skušala javnost pomiriti, da je z Melanio vse v najlepšem redu.

"Na žalost se nenehno spopadamo s teorijami zarote, zato to ni nič novega, samo še več trapastih nesmislov," je potožila Grishamova za Politico. "Odlično ji gre. Njene odsotnosti ne bi označila za dolgo. V bolnišnici je bila skoraj en teden, zdaj pa je doma in okreva."

Že pred nekaj tedni je Bela hiša sicer morala zanikati trditve, da se je prva dama preselila iz Bele hiše, ker sta se s soprogom tako zelo oddaljila. Celo Washington Post je pisal, da naj bi Melania trenutno živela s svojima staršema, Amalijo in Viktorjem Knavsom, ki imata po novem stalno prebivališče v ZDA, v predmestju Washingtona.

K. S.