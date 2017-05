Merklova odprla gradnjo prve evropske gigatovarne

Daimler začel graditi gigatovarno

23. maj 2017 ob 08:42

London - MMC RTV SLO

Nemška kanclerka Angela Merkel je južno od Berlina svečano odprla gradnjo Daimlerjeve tovarne litij-ionskih baterij, v katero bo nemško podjetje vložilo 500 milijonov evrov.

Gradnja Daimlerjeve tovarne naznanja prihod baterijskih gigatovarn v Evropo. Gre za evropski odgovor na Teslovo tovarno, ki nastaja v Nevadi ter obenem odpira pot hitrejšemu razvoju zelene energije za avtomobile in gospodinjstva.

Merklova je na odprtju poudarila, da mora nemška avtomobilska industrija zagotoviti potrebne investicije, če ne želi zaostati pri prehodu na električne avtomobile. Dodala je, da so potrebni dolgoročni cilji ter vlaganje v prihodnost, pri čemer mora biti električna mobilnost čim prej nared.

Cenejše baterije

Obrat, ki bo stal 130 kilometrov južno od Berlina, poudarja dejavnost avtomobilskih proizvajalcev in energijskih podjetij na področju zagotavljanja shranjevanja energije. Slednje bo imelo ključno vlogo pri pogonu naslednje generacije zelenih vozil ter pri shranjevanju energije iz vetrnih in sončnih elektrarn. Delovanje dveh ključnih industrij v isti smeri pa bi lahko prineslo hitro znižanje cen baterij.

Bloombergov analitik Nikolas Sulopoulos meni, da bi lahko zaradi znižanja cen baterij ter povečevanja njihove energijske gostote električni avtomobili do leta 2030 postali cenejši od običajnih z motorjem na notranje zgorevanje.

BNEF ocenjuje, da se bo svetovna proizvodnja baterij do leta 2021 več kot podvojila ter s sedanjih 103 gigavatnih ur dosegla zmogljivost 278 gigavatnih ur, pri čemer se bo podvojil tudi evropski tržni delež.

Velike tovarne v Nemčiji, na Švedskem, Madžarskem, Poljskem in v Nemčiji bodo zadovoljevale potrebe proizvajalcev, kot sta Volkswagen in Renault. To bo prineslo 43-odstotno zmanjšanje cen ter omogočilo razmah električnih avtomobilov.

Enel, največji italijanski distributer električne energije na drugi strani ugotavlja, da baterije v povezavi z vetrnimi elektrarnami omogočajo kar 30-odstotno učinkovitosti le-teh.

Martin Macarol