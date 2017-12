Na begu pred policijo zletel s ceste, ker je iskal navodila za pot

Njegovo zbranost je nazadnje zmotila navigacija

10. december 2017 ob 18:32

Milwaukee - MMC RTV SLO

Policija v ameriški zvezni državi Wisconsin je bila priča nevsakdanjemu koncu lova na voznika - ta je izgubil nadzor nad vozilom, ker ga je zmotil njegov prenosni telefon.

20-letnega Logana Michaela Brandenburga je v Milwaukeeju poskušala ustaviti prometna patrulja, vendar pa se na njihove zahteve ni odzval in je le še pospeševal.

Med divjo vožnjo so se lovu nanj pridružile patrulje s štirih policijskih postaj v mestu, vendar jim mladeniča, ki je vozil tudi 160 km/h, ni uspelo ustaviti, dokler ni za to poskrbel kar sam.

Njegov kombi je nenadoma zavil s ceste, preskočil robnik in se zapeljal po brežini navzdol. Ob aretaciji je policistom priznal, da je na pogojnem izpustu, in ker je kadil marihuano, se mu je zdela edina rešitev "boj ali beg", poroča tiskovna agencija Associated Press.

Niso pa mogli verjeti svojim ušesom, ko jim je priznal razlog za nesrečo - nadzor nad vozilom je izgubil zato, ker je brskal po svojem telefonu ... da bi našel navigacijska navodila za beg po mestu.

