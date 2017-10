Nekdanji član Blink-182 začel zbirati denar za vesoljsko vozilo

Zbral že nekaj tisoč evrov

22. oktober 2017 ob 18:11

Nekdanji član skupine Blink-182 Tom DeLonge je začel z zbiranjem denarja za sestavo elektromagnetnega vozila, s katerim bo moč potovati v vesolje in prelisičiti prostor in čas.

DeLonge je ustanovitelj akademije umetnosti in znanosti To the Stars, s katero je zagnal platformo za zbiranje denarja in že zbral okoli 350.000 evrov sredstev. "Pozdravljeni, moje ime je Tom DeLonge iz skupine Blink-182. Okoli sebe sem zbral elitno ekipo direktorjev iz agencij CIA, ministrstva za obrambo in oddelka Skunk Works, ki se ukvarja z razvojem naprednih tehnologij," je v uvodnem nagovoru za zbiranje denarja zapisal glasbenik.

V ločeni izjavi je dodal, da je interes javnosti in drugih vej znanosti, da bi razumeli fenomen, ki je bil vedno prisoten v prevladujoči ideologiji. "Verjamemo, da lahko z odkritji spremenimo potek človeštva," je še dodal kitarist in pevec.

DeLonge, ki je s skupino Blink-182 v komadu Aliens Exist z albuma Enema Of The State že leta 1999 prepeval o obstoju vesoljcev, se je po odhodu iz skupine posvetil raziskovanju zunajzemeljskega življenju. Ob pisanju knjig vodi spletno stran Strange Times, posvečeno tej tematiki, pa tudi paranormalni dejavnosti, kriptozoologiji in teorijam zarote. Tudi zaradi svojega zanimanja za vesoljce se je odločil, da zapusti izvirno zasedbo."Fantom nisem mogel povedati, da sodelujem z ljudmi v vladi," je pojasnil.

