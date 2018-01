Novo veselje na britanskem dvoru: princesa Eugenie zaročena

Poroka bo jeseni

22. januar 2018 ob 15:52

London - MMC RTV SLO

Na britanskem kraljevem dvoru se letos obeta še ena poroka - pred oltar bo namreč stopila kraljičina vnukinja, princesa Eugenie, ki se je pred kratkim zaročila s svojim dolgoletnim partnerjem Jackom Brooksbankom.

27-letna mlajša hčerka Elizabetinega tretjega otroka, princa Andrewa, vojvode Yorškega, in njegove nekdanje žene Fergie, ter štiri leta starejši Brooksbank se bosta poročila jeseni v kapeli sv. Jurija na posestvu Windsor, so sporočili iz Buckinghamske palače in dodali, da bodo več podrobnosti o poroki sporočili pozneje.

Spoznala sta se na smučanju

Novico o zaroki sta Eugenie in Jack razkrila tudi njeni babici, kraljici Elizabeti, in dedku, vojvodi Edinburškemu, ki sta "zelo vesela in jima želita vse najboljše", je še dejal tiskovni predstavnik Buckinghamske palače. Iz sedeža britanske kraljeve hiše so ob tem še sporočili, da se je par zaročil prejšnji mesec, ko je dopustoval v Nikaragvi.

Po poročanju britanskih medijev sta princesa in Brooksbank (sicer tudi sam član londonske bogataške elite in osebni prijatelj Eugeniejinih bratrancev, princa Williama in Harryja) par od leta 2011, ko sta se spoznala med smučanjem v švicarskem letovišču Verbier.

Starši zaroke pričakovano zelo veseli

Pozneje je novico o zaroki komentiral tudi oče bodoče neveste, princ Andrew: "Preprosto presrečen sem. Navdušen. Jack je res izjemen mladenič in z Eugenie sta se v zadnjih letih dobro spoznala, zato sem res vesel zanju." Ob tem pa je pojasnil še, zakaj še ni jasno, kdaj natančno bosta stopila pred oltar: "Ne moremo kar tako določiti datuma, najprej moramo pregledati urnike vseh vpletenih. Vse skupaj je kar zapleteno."

Zaroke so se razveselili tudi njegovi starši, Nicola in George Brooksbank, ki sta v kratki izjavi dejala le: "Ne bi mogla biti bolj navdušena nad novico o zaroki. Presrečna sva in vznemirjena."

Kot je znano, bo to že tretji veseli dogodek na britanskem kraljevem dvoru letos - najprej se bo aprila družini vojvode in vojvodinje Cambriških pridružil še tretji otrok, maja pa bo svojo izbranko Meghan Markle pred oltar popeljal njegov brat, princ Harry.

Princess Eugenie and Mr. Jack Brooksbank were photographed earlier today following the announcement of their engagement. pic.twitter.com/ArYQIDeNZw — The Royal Family (@RoyalFamily) January 22, 2018

The photographs were taken in the Picture Gallery at Buckingham Palace. pic.twitter.com/ZfwQWdrK3Y — The Royal Family (@RoyalFamily) January 22, 2018

T. K. B.