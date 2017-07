Pionir med športnimi križanci spet posega po revoluciji

Osvežena qashqai in x-trail

23. julij 2017 ob 07:17

Dunaj - MMC RTV SLO

Nissan qashqai je v začetku letošnjega leta praznoval deset let obstoja. Njegov jubilej je bil prava priložnost, da mu je Nissan namenil osvežitev, prav tako pa tudi njegovemu večjemu 'bratu' x-trailu.

Osvežitev bo qashqaiju prišla zelo prav. Na začetku je bil seveda kot začetnik tudi edini predstavnik svojega razreda, danes pa mu tekmeci korenito dihajo za vrat, čeprav po prodaji še vedno ostaja v ospredju. Lani je v Evropi dosegel deset odstotkov v prodaji kompaktnih športnih terencev, k čemur je v veliki meri pripomogla njegova "evropska domovina" Velika Britanija.

Praktičnost terenca s stroški in dinamiko kombilimuzine

In kaj je razlog za njegov uspeh? Kot je povedala qashqaijeva vodja marketinga v Evropi Aleksandra Varova, je qashqai v času prve predstavitve kot revolucionarni avtomobil v panogo vnesel nekaj novega. Nissan je zaznal, da kupci želijo praktičnost štirikolesnega pogona v kombinaciji z nizkimi stroški uporabe in dinamično vožnjo kombilimuzine. A odkar so pred desetimi leti predstavili prvega qashqaija, je ta dobil več kot dvajset tekmecev. To je Nissan prisililo, da je dvignil merila na področju tehnologije, inovacije in dizajna. Leta 2016 so prodali celo dvakrat več avtomobilov kot leta 2007. Prejeli so tudi vrsto nagrad in v desetih letih prodali več kot 2,3 milijona avtomobilov. Kaj pa x-trail? Kot pravi Varova, je bil doslej izjemno uspešen in leta 2016 tudi najbolj prodajan športni terenec, ki so ga po vsem svetu prodali več kot 766.000, v Evropi pa več kot 70.000. Kot so povedale njihove stranke, križanci bolj ustrezajo njihovim potrebam od čistih terenskih lastnosti, ki so bile v začetku bistvo x-traila. Leta 2014 je zato Nissan kupcem ponudil sodobni družinski SUV, kar se je močno izrazilo v prodaji.

Štiri področja sprememb

Razloga za korenite spremembe torej ni bilo. Kot je povedala Varova, so se pri osvežitvi osredotočili na štiri glavna področja: zunanjo obliko, prefinjeno notranjost iz višjih segmentov, najsodobnejše pripomočke za mobilnost in izboljšane dinamične vozne lastnosti. V bolj kakovostno urejeni notranjosti z izboljšano zvočno izolacijo in izpopolnjenim avdio sistemom znamke Bose s šestimi zvočniki izstopa predvsem odebeljeni multifunkcijski volan z ravnim spodnjim robom. Kupci se lahko odločijo tudi za novi najvišji paket opreme tekna+ s skulpturiranimi sedeži. Na spremenjenem sprednjem delu izstopajo povečana maska 'V-motion' in preoblikovani žarometi, ki jih v obliki bumeranga obkrožajo dnevne luči. Na podoben način so preoblikovali tudi zadnje luči, omeniti pa velja še dve novi barvi: živahno modro in kostanjevo bronasto. Izboljšane so vozne lastnosti, predvsem v ovinkih, volan ni samo lepši, ampak tudi bolj natančen in v kabino prenaša manj tresljajev. Motorji in menjalniki ostajajo bolj ali manj enaki. Podobnih sprememb je bil deležen tudi Nissan x-trail.

Pro Pilot leta 2018

Na predstavitvi so poudarili tudi, da bodo qashqai od spomladi 2018, nekoliko pozneje pa tudi x-trail in novi leaf, opremljeni s sistemom ProPilot. Kot je povedala Varova, je ProPilot prvi korak na Nissanovi poti k avtonomni vožnji, ki jo razvijajo v okviru vizije Intelligent Mobility. Zasnovan je na treh tehnologijah - inteligentnem tempomatu, pomoči pri ohranjanju pravilne smeri vožnje in pomočniku za vožnjo v zastojih – v praksi pa to pomeni, da bo avtomobil na avtocestah samostojno upravljal smer, pospeševanje in zaviranje, pa naj bo šlo za križarjenje pri večjih hitrostih ali pa vožnjo v prometnih zastojih.

Nissanova športna terenca qashqai in x-trail smo preizkusili na prvi vožnji.

Matija Janežič