Poginila Puan, najstarejša orangutanka na svetu

Sumatrski orangutani so zelo ogroženi

19. junij 2018 ob 12:44

Perth - MMC RTV SLO

V avstralskem živalskem vrtu je v starosti 62 let poginila najstarejša sumatrska orangutanka, ki je za seboj zapustila 54 potomcev.

Puan, ki so jo imenovali "velika stara gospa" živalskega vrta v Perthu, so evtanazirali zaradi zapletov, povezanih z njeno visoko starostjo.

Orangutanka je bila v perthskem ZOO-ju vse od leta 1968, leta 2016 pa se je vpisala v Guinessovo knjigo rekordov kot najstarejša svoje vrste.

Sumatrski orangutani so kritično ogrožena vrsta in v divjini le redko dočakajo 50 let.

Neprecenljiv genski bazen

Puan je bila skotena v džungli na Sumatri leta 1956, za seboj pa je zapustila "neverjetno dediščino" 11 mladičev, skupaj pa kar 54 potomcev po Avstraliji, ZDA in Evropi. Nekatere od njenih potomcev so tudi izpustili v divjino.

"Njeni geni predstavljajo skoraj 10 odstotkov globalne populacije sumatrskih orangutanov po živalskih vrtovih," je povedala strokovnjakinja za primate Holly Thompson. "Toliko je storila za kolonijo v perthskem ZOO-ju in za preživetje njene vrste."

Po podatkih organizacije World Wildlife Fund (WWF) živi samo še okoli 14.600 sumatrskih orangutanov.

"Z leti so Puanine trepalnice posivele, njeno gibanje se je upočasnilo in njen um je začel begati," je v osmrtnici v časniku West Australian zapisala Puanina oskrbnica Martina Hart. "Ampak je ostala matriarhinja; tiha, dostojanstvena dama, kakršna je vedno bila."

K. S.