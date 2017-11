Prihaja prvi hibridni porsche 911?

Porsche 911

20. november 2017 ob 07:16

Zuffenhausen - MMC RTV SLO

Pordche 911 bi lahko z novo generacijo dobil tudi priključno hibridno različico. Le-ta na bi predstavljala vrh ponudbe tega legendarnega modela.

O tem, da bi lahko novi porsche 911 bil prvič na voljo tudi kot priključni hibrid, se govori že dalj časa časa. Govorice pa so zdaj okrepili pri Bloombergu, kjer poročajo, da bi lahko priključno hibridna različica predstavljala izjemno zmogljivo izvedbo, ki se bo uvrstila na vrh ponudbe novega 911. Na voljo naj bi bila nekaj let po uvedbi nove generacije, ki bo prišla na trg proti koncu prihodnjega leta.

Viri blizu Porscheja trdijo, da želijo v Zuffenhausnu ponuditi 70 kilometrov dosega zgolj na elektriko, pri čemer se inženirji trudijo zmanjšati maso baterijskega sklopa, zato, da le-ta ne bi vplivala na vodljivost avtomobila.

Pri Porscheju niso želeli potrditi hibridne različice modela 911, a njihov tiskovni predstavnik je v pogovoru z Bloombergom dejal, da bo nova generacija omogočala vgradnjo električnega sklopa ter, da so vse možnosti še vedno odprte.

Pri Bloombergu poročajo tudi, da bi lahko Porsche po predstavitvi električnega modela mission E na trg poslal tudi električno različico macana.

So rešili težave?

Če navedbe držijo, so pri porscheju očitno rešili težave, ki jih je še letos za Car and Driver izpostavil šef razvoja modela 911, August Alcheitner. Takrat je Alcheitner dejal, da hibridna različica ne pride v poštev, ker bi dodatna masa preveč vplivala na vozne lastnosti, zato avtomobil ne bi bil tako učinkovit kot bolj običajne izvedbe. Takrat so torej ocenjevali, da bi hibridni sklopi prinesel več slabosti kot prednosti.

Martin Macarol