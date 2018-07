Razjarjena Roseanne Barr: "Nisem vedela, da je Valerie Jerrett temnopolta!"

Incident, ki še kar ne gre v pozabo

21. julij 2018 ob 13:30

Los Angeles - MMC RTV SLO

Roseanne Barr je s svojimi rasističnimi izpadi v preteklih mesecih dvignila veliko prahu. Najprej je za "spodrsljaj" krivila tablete, zdaj pa je svojo zgodbo nekoliko spremenila. Trdi, da ni vedela, da je oseba, ki jo je užalila, temnopolta.

Barrova je svetovalko nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame, Valerie Jerrett, na družbenem omrežju Twitter označila za križanca med Planetom opic in Muslimansko bratovščino.

Tik po incidentu je na družbenem omrežju zapisala, da je bila to le neslana šala. "Zelo mi je žal, da sem se tako neprimerno pošalila. Opravičujem se Valerii Jarrett in vsem Američanom."

A njeno opravičilo se Američanom ni zdelo prepričljivo. Na igralko se je vsul plaz kritik, po le dveh mesecih pa so ukinili tudi predvajanje nanizanke Roseanne, v kateri je Barrova nastopala v glavni vlogi.



Ob tem je krivdo za svoj izpad pripisala uspavalnim tabletam. "Folk, storila sem nekaj neodpustljivega, zato me ne branite. Ura je bila 2 ponoči in sem tvitala na ambienu (uspavalnih tabletah) – poleg tega je bil tudi dan spomina – šla sem predaleč, zato nočem, da me branite. Bilo je skrajno nedopustno. Storila sem napako. Želim si, da je ne bi, ampak ... prosim, ne branite je," je zapisala.

A tudi to priznanje očitno ni zadostovalo. Čeprav je igralka na začetku meseca dejala, da ji številne televizijske hiše že ponujajo nove igralske vloge, je v četrtek na spletni strani YouTube objavila posnetek, v katerem med kajenjem cigarete govori z osebo, ki na posnetku ni vidna, ob tem pa kriči: "Mislila sem, da je Valerie bele polti! Hudiča!"

Večkrat je poudarila, kako zelo žal ji je, saj je zaradi incidenta "izgubila vse". "Nočem, da kdor koli pogleda moje objave in me brani, ker sem storila nekaj nesprejemljivega, in nočem, da me kdo zaradi tega podpira. Ne bi rada, da iz tega izhaja še več rasizma, absolutno ne. Zato prosim, da me ne branite," je še dejala v enem izmed intervjujev, poroča Vanity fair.

Posnetek si lahko ogledate na spodnji povezavi.

K. Ši.