S koncertom bodo septembra znova odprli areno v Manchestru

Glavni nastopajoči bo Noel Gallagher

17. avgust 2017 ob 08:00

Manchester - MMC RTV SLO, STA

Areno v Manchestru, ki je po koncertu glasbenice Ariane Grande postala prizorišče terorističnega napada, bodo znova odprli 9. septembra z dobrodelnim koncertom, kjer bodo nastopili številni glasbeniki.

Glavni nastopajoči ob odprtju arene bo nekdanji član zasedbe Oasis Noel Gallagher s svojo zasedbo High Flying Birds, poleg njih pa bodo nastopili še The Courteeners, Blossoms, Rick Astley in Tony Walsh. Kot poroča BBC, so koncert naslovili We Are Manchester, več nastopajočih pa bodo razglasili v prihodnjih dneh.

Ravno skladba Don't Look Back in Anger je postala himna tamkajšnjih prebivalcev po napadu, pred 50 tisoč poslušalci pa je skladbo pet dni po tragičnem dogodku izvedla tudi skupina The Courteeners, zato je nastop Noela Gallagherja na ponovnem odprtju še toliko bolj pomemben.

Cena vstopnic, ki gredo v prodajo ob desetih po slovenskem času, se bo gibala med približno 27 in 32 evri. Vsa zbrana sredstva od prodaje vstopnic bodo namenili postavitvi spomenika žrtvam terorističnega napada.

"Nikoli ne bomo pozabili groznih dogodkov, ki so se zgodili 22. maja, a Manchester se je nanje odzval z ljubeznijo, solidarnostjo in odločenostjo, da bomo še naprej počeli stvari, zaradi katerih je to mesto takšno, kot je," je za BBC pojasnila občinska svetnica Sue Murphy. "Zato pozdravljamo ponovno odprtje arene, velikega prizorišča, ki privablja na tisoče obiskovalcev, kot simbol tega kljubovalnega duha."

Poslanstvo arene se mora nadaljevati

Predstavnik vodstva arene James Allen je ravno tako poudaril, da nikoli ne bodo pozabili tragičnih dogodkov, ki so se zgodili v maju, a da se mora poslanstvo arene nadaljevati. "Takšni dogodki ljubiteljev glasbe ne bodo ustavili pred tem, da bi uživali v koncertih."

Po koncertu Ariane Grande 22. maja se je v izhodni avli razstrelil 22-letni samomorilski napadalec. V terorističnem napadu je bilo ubitih 22 ljudi, več kot sto pa jih je bilo ranjenih. Glasbenica je potem v začetku junija ob podpori številnih glasbenih kolegov v Manchestru organizirala dobrodelni koncert One Love Manchester v spomin na žrtve terorističnega napada.

P. B.