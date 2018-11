Serena Williams si je želela biti bolj podobna sestri Venus

Zavidala ji je videz in karakterne lastnosti, teniška legenda priznava danes

Teniška legenda Serena Williams je v iskrenem intervjuju za posebno izdajo revije GQ spregovorila o svoji slabi samopodobi v preteklosti, ko se je neprestano primerjala s svojo sestro Venus Williams.

Williamsova je v pogovoru poudarila, da sestri ni zavidala le fizične podobe, pač pa tudi karakterne značilnosti. Za revijo GQ magazine's Woman of the Year issue je razkrila, da se v svoji koži dolga leta ni počutila dobro.

"V preteklosti sem se popolnoma identificirala s svojo starejšo sestro. Želela sem si ji biti podobna, čeprav sva si zelo različni," je povedala. "Spraševala sem se, zakaj nisem jaz Venus. Seveda je bila naveličana tega, da sem se jo ves čas trudila posnemati," je še dejala.

Čez nekaj let je končno sprejela, da je videti drugače in da s tem ni nič narobe. Njena polsestra Yeture, ki je umrla leta 2003, ji je z nasveti namreč pomagala, da je popolnoma sprejela svoj telesni videz in postala celostna oseba z odlično samozavestjo, piše portal ABC News.

"Polsestra mi je rekla, da ni nič narobe, če sem drugačna. Vedno je govorila, da nisem Venus in nikoli ne bom Venus in da s tem ni nič narobe. Nikoli ne bom tako visoka kot ona, tako vitka, a nič hudega. Vsako telo je lepo na svoj način," je pojasnila za revijo in dejala, da so ji te besede spremenile življenje.

V pogovoru je povedala tudi, da je na koncu ugotovila, da se ne primerja le z Venus, pač pa tudi z drugimi profesionalnimi teniškimi igralci. "Spraševala sem se, ali lahko podobne uspehe dosežem, čeprav sem drugačnega videza. Ugotovila sem, da lahko," je povedala.

V pogovoru se je dotaknila tudi materinskega življenja. Pred enim letom je namreč povila deklico Olympio. "Vse počneva skupaj. Vsako materinsko opravilo mi je ljubo," je nad starševstvom navdušena Serena Williams.

