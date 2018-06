Serija Roseanne po Roseanne: prihajajo Connerjevi

ABC napovedal zagon snemanja nove serije

22. junij 2018 ob 15:06

New York - MMC RTV SLO

Zgolj nekaj tednov po ukinitvi serije Roseanne, ki jo je televizijska mreža ABC ukinila po spornih tvitih naslovne zvezdnice, je ABC sporočil, da bo nadaljeval snemanje, vendar brez Roseanne Barr in posledično tudi pod drugim naslovom.

Televizijska mreža je namreč napovedala zagon snemanja serije, ki bo izšla iz izvorne zgodbe in ima za zdaj delovni naslov The Conners, torej Connerjevi, kakor se glasi priimek te fiktivne družine, na čelu katere je bila Roseanne. Kot so pri ABC-ju zapisali v sporočilu za javnost "Roseanne Barr pri novi seriji ne bo finančno ali ustvarjalno udeležena."

Po pisanju tujih medijev naj bi ABC in produkcijska hiša Carsey Werner vse od ukinitve serije Roseanne 29. maja delala za to, da bi zagnali snemanje nove. Že v naprej pa se je vedelo, da pogajanja ne bodo lahka, saj so bile številne izmed pogodb podpisane pred mnogimi leti, ko je bila v igri še izvorna serija Roseanne.

Zaprli usta medijskim analitikom

Mreža ABC je na začetku letošnjega leta znova oživila serijo, ki se je po gledanosti hitro zavihtela na prvo mesto po gledanosti. Serija, ki se je na ameriške male zaslone vrnila po 21 letih, je tako tudi pometla z napovedmi medijskih analitikov. Eno uro trajajočo premiero si je ogledalo 18,4 milijona Američanov, kar je celo deset odstotkov več gledalcev, kot jih je imel uradni finale pred dvema desetletjema.

Zagotovo pa je hipna ukinitev serije precej osupnila televizijsko industrijo. Med drugim so se namreč scenaristi že pripravljali na delo za drugo sezono, televizijska mreža ABC pa je že ponujala novo sezono potencialnim oglaševalcem, ob tem pa je predvsem bilo naenkrat pod vprašajem okoli 200 delovnih mest.

Siceršnja trojka nadaljuje zgodbo

John Goodman, Laurie Metcalf in Sara Gilbert, ki upodabljajo druge člane družine, so bili že takrat naklonjeni ideji, da se serija vendarle ohrani pri življenju, četudi v kakšni drugačni obliki. V včerajšnji skupni izjavi so zapisali: "Od ljubiteljev naše serije smo bili deležni ogromne podpore in jasno je, da ti liki nimajo mesta zgolj v naših srcih, temveč tudi v srcih in domovih našega gledalstva." Tako se bodo torej kmalu vrnili na delo, saj je ABC že naročil deset epizod nove serije.

Tudi padla Barrova se je že oglasila

Sicer pa se je prav tako včeraj oglasila še odpisana Barrova, ki je sporočila, da "obžaluje okoliščine", zaradi katerih je bila odstranjena iz svoje serije. "Soglašala sem s poravnavo, da bi lahko rešila 200 delovnih mest ljube ekipe in zasedbe, želim najboljše vsem vpletenim," je še dejala.

Iz televizijske mreže so sporočili še, da bo serija ohranila isti termin na programu, kot bi ga jeseni imela druga sezona serije Roseanne. Vendar pa še niso sporočili, kdaj natanko se bo vrnila na male zaslone, zgolj "jeseni 2018".

P. G.