Škandal Weinstein se širi tudi na "dobrega" brata Boba

Amanda Segel ga je obtožila nadlegovanja

18. oktober 2017 ob 12:22

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Vse kaže, da brat Harveyja Weinsteina, Bob, ki je do zdaj veljal za "dobrega brata", le ni tako nedolžen kot se zdi: po več kot 40 ženskah, ki so spolnega nadlegovanja ali napada obtožile Harveyja, se zdaj pojavljajo tudi ženske, ki podobnega obtožujejo Boba.

Televizijska mreža Spike je sprožila preiskavo, saj je Boba Weinsteina spolnega nadlegovanja obtožila izvršna producentka televizijskih serij Amanda Segel. Ta je v pogovoru za revijo Variety zatrdila, da jo je vztrajno vabil na večerje, domov in v svojo hotelsko sobo.

Začelo se je junija lani, končalo pa čez nekaj mesecev, ko so njeni odvetniki direktorjem podjetja Weinsten dali ultimat, da bo odpovedala sodelovanje, če Bob ne bo prenehal z nadlegovanjem. Njegov odvetnik Bert Fields obtožbe odločno zanika in dodaja, da četudi bi bile te laži resnične, v njih ni niti omembe neprimernega dotikanja. "Poznam Boba in on je zadnji, ki bi se zapletal v spolno nadlegovanje," je zatrdil Fields.

To je prva takšna obtožba na račun Boba Weinsteina, ki je po objavi bratovih dejanj zagotovil, da je zgrožen in da čuti z žrtvami. Zagotovil je tudi, da ni vedel za bratovo početje.

Več kot 40 žensk s svojo Weinstenovo zgodbo

Žensk, ki obtožujejo Harveyja Weinsteina, se že skorajda ne more več prešteti, vse pa govorijo podobno zgodbo o spolno obsedenem producentu, ki jih je pod različnimi pretvezami vabil v hotelske sobe, kjer jih je nato otipaval, se slačil pred njimi in se samozadovoljeval, zahteval masaže, spolne odnose na tak in drugačen način.

Nekatere so mu zbežale, nekatere celo večkrat, nekatere pa je prepričal ali prisilil v spolne odnose. Zaradi obtožb ga je zapustila žena, izključili so ga iz Akademije filmskih umetnosti in znanosti, mečejo ga iz drugih združenj, policije so sprožile preiskave, njegove izjemno uspešne poklicne kariere pa je konec.

Zaradi obtožb, s katerimi se sooča Harvey Weinstein, se je v težavah znašlo tudi njegova družba. Čeprav so ga takoj odpustili in izključili iz upravnega odbora družbe, ta še vedno nosi osovraženo ime, zato naj bi brata že razmišljala o prodaji.

Price zapušča položaj vodje Amazon Studios

V vse večjih težavah pa je zaradi zelo podobnih obtožb tudi prvi mož Studiev Amazon Roy Price, ki ga je izvršna producentka Isa Hackett obtožila spolnega nadlegovanja in pojasnila, da ji je med vožnjo v taksiju ponujal analne spolne odnose. Pricea so, dokler se situacija na razčisti, suspendirali, zdaj pa so iz Amazona sporočili, da je Price odstopil s položaja.

T. K. B.