Smeh Sharon Stone ob neprijetnem vprašanju o spolnem nadlegovanju

Neobičajen odziv igralke

16. januar 2018 ob 16:31

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hollywoodska ikona Sharon Stone je ob vprašanju, ali se je v svoji karieri kdaj srečala s spolnim nadlegovanjem, ostala brez besed. Namesto tega se je zgolj smejala. Deset sekund.

"Smejite se, toda ne znam si razločiti, ali gre za nervozen smeh ali za smeh ali-me-šalite-seveda-sem-bila," je pogovor nadaljeval novinar televizijske postaje CBS Lee Cowan. Usodna zvezdnica erotičnih trilerjev Vročica in Prvinski nagon, ki bo marca dopolnila 60 let, mu je odvrnila, da je v svoji karieri "videla [že] vse".

"V tem poslu sem že 40 let, Lee. Lahko si predstavljate, v kakšen posel sem vstopila pred štiridesetimi leti. In to s takšnim videzom, kot sem ga imela. Od nikoder - iz Pensilvanije," je dejala in nadaljevala: "Prišla sem brez kakršne koli zaščite. Vse sem videla."

Ob tem je razložila, da so "ženske vzgojene tako, da ugajajo moškim": "Še posebej moja generacija, in ženske pogosto izgubijo svojo identiteto zaradi identitete moškega, s katerim so skupaj. Celo spremenijo način oblačenja in obnašanja, da ustrezajo moškemu, s katerim so skupaj."

Usodna plavolaska je nase opozorila leta 1992 v filmu z drznimi spolnimi prizori, ki je osupnil svet. V filmu Prvinski nagon je Stonova uprizorila Catherine Tramell, pisateljico, katere romani nenavadno spominjajo na zločine, s katerimi jo tudi povezujejo. Film je že pred premiero buril duhove zaradi nazornih prizorov nasilja in trenutka, ko prekriža noge. Ta še danes velja za ikonični prizor, sploh zato, ker ob tem ni nosila spodnjega perila.

Stonova je le ena izmed mnogih žensk v Hollywoodu, ki so spregovorile o svojih izkušnjah s spolnim nadlegovanjem in zlorabami v zabavni industriji.

K. K.