Švedskemu reprezentantu stanovanje med njegovo odsotnostjo pazi navijač

Nenavadna poteza Marcusa Berga

23. junij 2018 ob 09:24

Stockholm - MMC RTV SLO

Švedski reprezentant Marcus Berg, ki se trenutno mudi na nogometnem svetovnem prvenstvu v Rusiji, je skrb za stanovanje med svojo odsotnostjo zaupal enemu od svojih oboževalcev.

Srečneža, ki v Gothenburgu pazi na njegovo stanovanje, je nogometaš izbral kar z nagradno igro. Čast je doletela 28-letnega Jesperja Bergkvista iz mesta Umea.

Jesper je povedal, da so ga na nenavadno nagradno igro opozorili prijatelji. "Zdela se mi je dobra priložnost in nekaj, kar bi res rad počel. Izpolnil sem prijavnico, v kateri sem predstavil sebe in svoje razloge, zakaj bi rad skrbel za Bergovo stanovanje, in bil izbran," je pojasnil Jesper.

Zalivati mora rože in navijati za Švedsko

Švedski reprezentant je bil celo tako prijazen, da je Jesperju plačal pot iz mesta Umea na severovzhodu Švedske do Gothenburga, nagrajenec pa je lahko v nogometaševo stanovanje povabil še deset prijateljev.

Seveda pa je Berg, preden se je odpravil v Rusijo, pustil tudi nekaj navodil, ki pa so vse prej kot zahtevna. Jesper mora med drugim, po poročanju BBC-ja, redno zalivati rože in navijati za Švedsko.

Sa. J.