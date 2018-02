"Tega nas v šoli vožnje ne naučijo"

Delavnica zimske vožnje

24. februar 2018 ob 06:43

Planica - MMC RTV SLO

Snežno-ledena podlaga, ki so jo pripravili mojstri utrjevanja snežne podlage, izkušeni inštruktorji vožnje po snegu, zmogljiva vozila s štirikolesnim pogonom, mrzla, a sončna nedelja in prelepa naravna kulisa pod Poncami so pričakali bralce MMC-ja in gledalce Avtomobilnosti, da so preizkusili svoje znanje vožnje po snegu in ledu. Kaj so povedali?

Zadnjo oddajo Avtomobilnost so nam pomagali soustvarjati bralci MMC-ja in gledalci oddaje Avtomobilnost. Tisti srečneži, ki smo jih med skoraj 400 prijavljenimi izžrebali za zimski trening vožnje v Planici, so s svojimi besedami opisali, kaj so se na treningu naučili.

Ustvarjalci Avtomobilnosti redno izvajamo avtomobilistične delavnice, s katerimi pomagamo obogatiti znanje vozniških veščin. Stalnica je zimski vozniški trening, ki smo ga že četrto leto zapored organizirali na ledenem poligonu pod planiškimi letalnicami.

Kakšna je vsebina delavnice? To smo vam do podrobnosti z besedami hišnega inštruktorja in avtorja oddaje Avtomobilnost Andreja Brgleza razkrili že februarja lani.

Tokrat pa smo besedo, kaj učimo, predali letošnjim nagrajencem. Zbrali smo nekaj vtisov.

Najprej na parkirišče

"Ko zapade prvi sneg, se odpravimo na prvo parkirišče in počnemo takšne stvari. Res je, da je z Audijevim avtomobilom s štirikolesnim pogonom quattro to drugačna zgodba. Tukaj moraš plin dodajati, da primejo še zadnje gume in te povleče iz ovinka,“ je še ves vzhičen po opravljeni vožnji pripovedoval eden od mlajših udeležencev. Drugi, starejši, mu je pritrdil: "Velikokrat pomaga dodati več plina kot manj. Da ne zaviraš takrat, ko je treba pritisniti na plin.“

"Pri izkušnji s štirikolesnim pogonom me je navdušilo predvsem to, kako deluje elektronika. Avtomobil lahko še tako priganjaš, pa vsaj v 80 odstotkih vožnje drži smer. Vsako kolo ima svojo funkcijo,“ pravi še eden od moške populacije udeležencev. Dodaja pa še: "Dobesedno sem čutil, kako guma prijema na cestišču. Ne verjamem, da bi lahko tako dobro vozil po snegu brez pomoči elektronike.“

Po hribu vozi sam

Njegov sotrpin na snežnem poligonu mu je prikimal: "To je že na pol računalnik. Dober avto veliko naredi. Tehnologija je v pomoč, če znaš vsaj malo s to tehnologijo komunicirati. Če poznaš jezik avtomobila, se veliko lažje izkoplješ iz nelagodnih situacij.“

Nekoliko bolj prestrašene so bile predstavnice nežnejšega spola, ki jih je povsem šokiralo, ko so se morale spustiti po zasneženem klancu. A strah je bil odveč. "Najbolj fascinantna je bila vožnja po hribu. Avto pri spustu dela povsem sam. Današnji moderni avtomobili so kot pametni telefoni, za katere pravijo, da so pametnejši od nas.“

Pogoj za vse našteto je pravilen položaj sedenja, držanja volana in nastavitev vzglavnika sedeža. To je bila spet prva lekcija, ki je na žalost mnogo voznikov še vedno ne pozna, saj pravijo: "V šoli vožnje nihče ne pove, kako morata biti pokrčeni nogi, da lahko v kritični situaciji kar najučinkoviteje pohodimo sklopko ali zavoro. Da moramo sedeti tako daleč stran od volana, da ko iztegnemo roko, zapestje pogleda čez volan.“

Nekateri udeleženci so navajeni, da se s telesom skoraj dotikajo volana, spet drugi, da na sedežu skoraj ležijo. "Spoznali smo, da ne smemo biti v coni udobja. Ko je treba, se mora telo upreti v sedež. Volan mora biti nastavljen tako, da imaš pregled nad vožnjo. Sedeti je treba vzravnano, obe roki morata biti na volanu in pravilno pokrčeni,“ dodajajo. Na ta način so lahko v snegu pod zadnjico, v bokih, stegnih, pod prsti čutili obnašanje vozila in hitro, z obema rokama, vrteli volan in lovili zadek vozila.

Eni od udeleženk je bilo še posebej všeč, ker so jo inštruktorji pohvalili, saj "to, da te sopotniki kritizirajo, ni dobro za vožnjo.“

Več o letošnji delavnici pa v videoprispevku iz oddaje Avtomobilnost.

Gregor Prebil