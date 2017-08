Tudi Hyundai bo preklopil na elektriko

Sprememba strategije

18. avgust 2017 ob 12:16

Seul

Pri Hyundaiu se bodo v prihodnje posvetili električnim avtomobilom in v naslednjih letih predstavili električno limuzino, s katero želijo ujeti tekmece.

Hyundai je, tako kot Toyota, v okviru okolju prijaznih tehnologij, stavil na vodik. Potem ko so, tudi s Teslovo pomočjo, električni avtomobili postali bolj priljubljeni in je prodajo baterijskih vozil začela podpirati tudi kitajska vlada, pa so se odločili za spremembo strategije.

Električna limuzina, še prej električna kona

Leta 2021 bo Hyundai pod svojo prestižno znamko Genesis predstavil električno limuzino, ki bo lahko z enim polnjenjem prevozila 500 kilometrov. Poleg tega bo že v polovici prihodnjega leta predstavil električno različico malega križanca kona z dosegom 390 kilometrov z enim polnjenjem. Drugi mož Hyundaia, Lee Kwang-guk je ob tem povedal, da bodo okrepili napore za razvoj okolju prijaznih vozil s poudarkom na električnih avtomobilih ter to tehnologijo označil za vodilno in realistično.

Hyundai bo s sestrsko Kio, s katero zaseda peto mesto po številu proizvedenih avtomobilov na svetu, v strategijo predstavljanja okolju prijaznih modelov vključil tri priključne modele, s čimer bo ponudba do leta 2020 skupaj štela 31 modelov. Gre za veliko spremembo v primerjavi z načrti iz leta 2014, ki so napovedovali 22 modelov, od katerih naj bi le dva bila popolnoma električna.

Korejci so potrdili tudi, da razvijajo svojo prvo platformo za električna vozila, ki bo omogočala proizvodnjo številnih modelov z večjimi dosegi. Hyundai je namreč lani predstavil svoj prvi masovni električni model ioniq, ki pa ponuja precej manjši doseg v primerjavi s Teslovimi in General Motorsovimi modeli.

Nov športni terenec na vodik

Kljub načrtovani elektrifikaciji je Hyundai pred nekaj dnevi predstavil tudi novega športnega terenca na vodik, ki že natančno predstavlja serijski model. Novinec, bo nadomestil tucsona (ix35) na vodik in za razliko od slednjega ne temelji na obstoječem modelu, temveč ima čisto novo zasnovo. Poganja ga elektromotor s 120 kilovati (163 KM), z enim polnjenjem pa lahko prevozi 580 kilometrov. V Koreji bo na prodaj že prihodnje leto, kasneje pa tudi v Združenih državah Amerike in v Evropi.

Martin Macarol